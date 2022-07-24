“الاحتراف” تخطر الاتحاد بقرار جديد فِيْ قضية حمد الله

كشفت تقارير صحفِيْة عَنّْ قرار جديد للجنة المهنية وشروط اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن قضية المغربي عبد الرزاق حمدالله.

أفادت صحيفة الرياضية أن المدير التنفِيْذي لنادي الاتحاد حامد البلوي والإداري مشعل السعيد تلقيا رسالتين عاجلتين من لجنة الاحتراف تفِيْد بإعطائهم مهلة حتى يوم غد. “الاثنين” للرد على كل ما كان موجها لهم فِيْ جلسة الخميس، والتي جادلوا فِيْها بعدم وجود منافسة.

القِصَّة الكاملة لقضية الحمد الله

قدم نادي النصر شكوى رسمية إلَّى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا” ضد نادي الاتحاد ولاعبه عبد الرزاق حمدالله، مع إرسال تسجيلات صوتية إلَّى لجنة المحترفِيْن، تتضمن مفاوضات بين الاتحاد وحمد الله، أثناء تواجده فِيْ فترة العقد المحمية مع النصر.

وطالبت لجنة الاحتراف إداريي نادي الاتحاد حامد البلوي ومشعل، فِيْ جلسة الخميس الماضي، بالرد على موضوع التسجيلات، فِيْما أبلغ محامي نادي الاتحاد لجنة المحترفِيْن بعدم المنافسة. فِيْ القضية، وأن القضية قيد نظر الاتحاد الدولي لكرة القدم، مما يؤكد أنه لا يحق لأي طرف مقاضاة الاتحاد السعودي ولجانه.

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وكان حمدالله عضوا فِيْ نادي النصر، بين أغسطس 2022 ونوفمبر 2022، وأحرز 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية، قبل أن يعلن النصر إنهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعب لسبب قانوني مشروع.

وأعلن الاتحاد تعاقده مع حمدالله، خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة الماضية، لمدة موسم ونصف، على أساس انتقال مجاني، وأحرز اللاعب 13 هدفًا وتمريرة حاسمة فِيْ 15 مباراة رسمية.

وتداول النشطاء مقاطع تسجيل، زاعموا أن هناك تحريض من قبل المدير التنفِيْذي للاتحاد حامد البلوي للاعب حمدالله على الصعود إلَّى رتبة عميد، بينما كان اللاعب فِيْ فترة الحماية مع البلوي. نصر.

كشفت التحقيقات الأخيرة مفاجأة مدوية، بعد أن أدركت لجنة الاحتراف صحة التسجيلات الصوتية التي قدمها نادي الاتحاد فِيْ قضية الحمد الله.

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