لا يوجد صوت يعلو فِيْ أوساط الرياضة السعودية فِيْ الوقت الحالي، باستثناء النصر ضد نادي الاتحاد، والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب الفريق الأول السابق.

حمدالله (31 عاما) لعب فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022.

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وخلال تلك الفترة سجل النجم المغربي الكبير 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية على أرضه وخارجها قبل أن يفسخ الدولي “عقده”. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.

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من جهته، رفع مجلس إدارة النصر قضيته ضد حمد الله والاتحاد، بتقديم تسجيلات صوتية لـ “الفِيْفا” ولجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بدعوى وجود “مؤامرة”. رحيل اللاعب عَنّْ العالم والانضمام إلَّى قلعة العميد.

وأعلنت صحيفة الرياضية خلال الساعات الماضية، رفض الفِيْفا الموافقة على التسجيلات الصوتية، مع صدور حكَمْ رسمي، قبل نهاية الأسبوع الجاري، بدفع تعويض مالي للطرف الخاسر “النصر أو الحمد الله”. الفائز بالقضية.

إلَّى جانب الأنباء التي تفِيْد بأن الفِيْفا أصدر قراره الرسمي فِيْ القضية التي هزت الشارع الرياضي، لا يزال الغموض يحيط بموقف لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

– فلماذا تأخر قرار “الاحتراف” فِيْ حال الانتصار على الاتحاد بحمد الله

كشفت شبكة “التسلل”، اليوم الخميس، عدم وجود قرارات محلية “قريبة” بشأن قضية النصر ضد الاتحاد وحمد الله.

وأشارت الشبكة الإخبارية، تحت عَنّْوان “خاص وحصري”، إلَّى أن “الاحتراف” ينتظر قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم فِيْ القضية.

وأشار إلَّى أنه بناء على قرارات الفِيْفا ستبدأ “الاحتراف” فِيْ قضية النصر ضد الاتحاد وحمد الله. لاتخاذ قرار نهائي.

وتجدر الإشارة إلَّى أن قرارات الفِيْفا تتعلق بالغرامات المالية، بينما تشير “المهنية” إلَّى تعليق العقود وحظرها.