الاحتفاء بالمشاركين في مهمة استكشافية عثروا على بقايا 17 فهدًا صيادًا

احتفل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الأحد، بفريق آخر رحلة استكشافية أسفرت عن اكتشاف رفات 17 من صيادي الفهود وقام المركز بتكريم الباحثين والخبراء المحليين وأعضاء الفريق في شمال المملكة.

وقال المركز في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر إن اكتشاف آخر مهمة استكشافية سيساعد في معرفة أعماق تاريخ الفهود في السعودية وإعادة توطينهم.

أهداف المهمة

وبحسب المركز، فإن أهمية الكشف تكمن في أنه يسهل معرفة تاريخ هذه المخلوقات، خاصة وأن بعض هذه النمور قد احتفظ بكل تفاصيلها، مما يسهل عملية استخراج التركيب الجيني وتحديد التركيب الجيني. الأنواع لتكون هي التي تنتمي. التي تنتمي إليها نمور الجزيرة العربية وتحديد الأنواع الأقرب إليها للتكاثر ضمن برنامج مركز توطين النمر الصياد الذي يقدم إضافة حقيقية لتاريخ الحياة الفطرية في المملكة.