الاحتياطي الأجنبي فِيْ السعودية يسجل أعلى مستوياته منذ نوفمبر الماضي

أظهر التقرير الشهري ارتفاع صافِيْ الأصول الأجنبية بنحو 3٪، على أساس شهري فِيْ يونيو، إلَّى 1.683 تريليون ريال، فِيْما نما بنسبة 1٪، على أساس سنوي، ليسجل الاحتياطي الأجنبي عَنّْد أعلى مستوى له منذ الماضي. شهر نوفمبر.

وارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك فِيْ المملكة بنسبة 31.5٪ فِيْ الأشهر الستة الأولى من عام 2022، لتصل إلَّى نحو 33 مليار ريال، علما أن هذه البيانات تشمل جميع البنوك السعودية وفروع البنوك الأجنبية العاملة فِيْ المملكة.

ونما الائتمان المصرفِيْ بنحو 15٪ على أساس سنوي، ونحو 2.2٪، على أساس شهري، ليتجاوز للمرة الأولى 2.2 تريليون ريال.

ونمت الودائع فِيْ البنوك السعودية بنسبة 2.5٪ على أساس شهري، وبنسبة 10٪ على أساس سنوي، لتصل إلَّى 2.232 تريليون ريال.

وانخفضت نسبة القروض إلَّى الودائع إلَّى أقل من 80٪، بينما استقرت عَنّْد 82٪ فِيْ الشهر السابق.