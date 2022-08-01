الاحتياطي البترولي الأمريكي.. مخزون النفط الخام لأدنى مستوى فِيْ 37 عاما

أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام فِيْ احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي انخفضت بمقدار 4.6 مليون برميل فِيْ الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 29 يوليو.

وأوضحت البيانات أن مخزونات الخام فِيْ الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تراجعت إلَّى 469.9 مليون برميل وهُو أدنى مستوى منذ مايو 1985.

والكَمْية المسحوبة من احتياطيات النفط الأسبوع الماضي والبالغة 4.6 مليون برميل هِيْ الأصغر منذ نهاية أبريل.

وفِيْ مارس الماضي، وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن خطة لسحب مليون برميل يوميًا على مدى ستة أشهر من احتياطيات النفط لمواجهة الزيادات فِيْ أسعار الوقود التي ساهمت فِيْ ارتفاع حاد فِيْ التضخم.

قال البيت الأبيض الأسبوع الماضي إن أسعار البنزين فِيْ الولايات المتحدة أقل بنحو 40 سنتًا للجالون مما كانت ستصبح عليه لو لم تحدث مبيعات النفط الخام.

منذ مايو، بلغ متوسط ​​المسحوبات من احتياطيات النفط 880 ألف برميل يوميًا. يتم بيع النفط الخام لشركات النفط المعتمدة من خلال المزادات عبر الإنترنت.

ولم ترد وزارة الطاقة الأمريكية على الفور على طلب للتعليق.