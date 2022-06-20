الاحياء العشوائية التي عليها إزالة فى الدمام وخطة تطوير احياء الدمام العشوائية وتقديم طلب تعويض الازالة في الدمام

العشوائيات التي يجب إزالتها بالدمام وخطة تطوير العشوائيات بالدمام وتقديم طلب تعويض عن الإزالة بالدمام بعد قرار الحكومة السعودية المضي قدما في تطوير البنية التحتية وإزالة الأحياء والعشوائيات في جميع مدن المنطقة. المملكة شبيهة بعمليات الإزالة والتطوير في الأحياء الفقيرة بجدة ، وكذلك الإزالة والهدم في أحياء مكة والرياض والخطة الجديدة التي وضعتها لجنة تطوير المناطق العشوائية في المملكة الآن لتطوير وإزالة العشوائيات في الدمام ودفع التعويضات. لإزالة العشوائيات ومصادرة الأراضي والعقارات التي تدخل في نطاق خطة التنمية من أجل إنشاء مناطق سكنية آمنة ومتطورة تحتوي على بنية تحتية جيدة لحياة كريمة لمواطني المملكة.

العشوائيات التي يجب إزالتها بالدمام

الأحياء التي سيتم إزالتها في الدمام هي الأحياء العشوائية التي لا بنية تحتية ومعظم مبانيها بدون تصاريح ومدمرة وتشكل خطراً على المجتمع بسبب افتقارها للخدمات الصحية والتعليمية وأصبحت ملاجئ للخارجين عن القانون والإقامة. المخالفين ، ولكن هناك العديد من الأحياء التي سيتم تطويرها فقط دون الحاجة إلى مصادرة عقارات ساكنيها أو إزالة مبانيها ، ولكن سيتم تغطيتها بخطة تطوير العشوائيات في الدمام ، وتلك الأحياء التي لديها خطة تطوير هي :

الاول حي الفخرية.

ثم حي الأثير بالدمام.

أيضا حسن الجوار.

ثم حي الفرسان.

ثم حي الفيحاء.

حي العمامرة.

أسباب إزالة العشوائيات بالدمام

اولا: وجود تجاوزات ومخالفات في الابنية القديمة في الاحياء.

ثم غالبية الأبنية في تلك الأحياء بدون ترخيص من البلديات.

وبالمثل فإن هذه الأراضي والمباني عشوائية وليس لأصحابها صكوك قانونية.

بسبب سوء التنظيم العمراني وعدم اتساع الشوارع وعدم وجود مواقف للسيارات في تلك الأحياء.

كما أنه لا توجد طبقات إسفلتية في أغلب الشوارع ولا توجد أرصفة للمشاة.

ثم لا توجد بنية تحتية في تلك الأحياء الفقيرة.

كما أن هناك نقصًا في الرقابة الصحية على المطاعم والمحلات التجارية في تلك الأحياء.

المستندات المطلوبة للحصول على تعويض عن إزالة العشوائيات بالدمام