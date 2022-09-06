الاداه التي تفرق الاشعه الضوئيه ، يعتبر المواد التعليمة المعروفة بمادة العلوم وما تحتويه من العلوم المختلفة عن الظواهر العلمية والقواعد التي تتعلق بها ، مما يدفع العديد من الطلاب بالبحث حول أحد موضوعات مادة العلوم التعليمية ، وهو الاستعلام حول المادة التي تعمل على فصل الأشعة الضوئية المنكسرة عن المسار المستقيم الخاص بها ، وتعد ظاهرة انكسار الضوء هي إحدى الظواهر التي يتعرض لها شعاع الضوء عند مروره من وسط شفاف إلى وسط شفاف آخر ، تابعوا معنا .

جهاز ينثر أشعة الضوء

يتطلع العديد من الطلاب لمعرفة الأداة التي تفصل أشعة الضوء المنكسرة عن مسارها المستقيم، حيث أن ظاهرة انكسار أشعة الضوء هي إحدى الظواهر التي دفعت العديد من العلماء لإجراء تجارب وأبحاث علمية لمعرفة سبب ذلك. الظاهرة التي دفعتهم إلى تصنيع العدسات التي تستخدم لتجميع الضوء أو نثره، والتي كانت مصنوعة من الزجاج أو البلاستيك. أما الأداة التي تشتت أشعة الضوء فهي

عدسة مقعرة.

أنواع العدسات

العدسة هي وسيلة بصرية تكسر الضوء أثناء مروره من خلالها، وهي مصنوعة من مواد شفافة كالزجاج أو البلاستيك، وتكون للعدسة سطح كروي إما متكافئ أو مختلف الانحناء، حسب الغرض الذي من أجله العدسة ويستخدم من العدسة نوعان

العدسة المقعرة وهي عدسة أكثر سمكًا عند الحواف وأقل سماكة في الوسط، والتي تشتت أشعة الضوء من خلال التركيز التخيلي.

العدسة المحدبة وهي عدسة سميكة في المنتصف وأقل سماكة في النهايات، وتعمل على تجميع أشعة الضوء من خلال التركيز.

ما هي العدسة المقعرة

العدسة المقعرة هي عدسة مصنوعة من الزجاج أو البلاستيك تعمل على انكسار الضوء، حيث تكون العدسة المقعرة أرق في المنتصف مما هي عليه عند الحواف. لذلك تُعرف العدسات المقعرة باسم العدسات الفاصلة، وتساعد هذه العدسات الأشخاص الذين يشكون من عدم رؤية الأشياء البعيدة، لأنها تقرب الرؤية من العين.

مجالات استخدام العدسة المقعرة

بعد الدراسة المستفيضة والتجارب العلمية التي أجراها العلماء بشأن انكسار الضوء واختراع العدسات، اقتصر كل نوع من أنواع العدسات على استخدام محدد يتناسب مع نوع العدسة والنتائج التي حققتها. وينطبق الشيء نفسه على تصحيح الرؤية لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الرؤية البعيدة.

ما هو تركيز العدسة المقعرة

تركيز العدسة هو النقطة التي تلتقي عندها أشعة الضوء قبل أن تصبح مقاومة للحرارة والتي تعمل على تشتيت أشعة الضوء المنكسرة داخل الوسط الشفاف الآخر. امتداد الأشعة المنكسرة من العدسة، وتوضح الصورة التالية بؤرة العدسة ممثلة بالنقطة F.

يعمل على تشتيت أشعة الضوء المنكسرة وفصلها

الوسيلة البصرية التي تشتت أشعة الضوء المنكسرة، والتي تباعد بينها هي العدسة المقعرة، عند النقطة المحورية التي تشتت أشعة الضوء المتساقطة من الوسط الخارجي عند ملامستها للسطح الشفاف الآخر، على عكس العدسة المحدبة التي تجمع أشعة الضوء المتساقطة عليه في التركيز الخيالي.

الاداه التي تفرق الاشعه الضوئيه ، تعتبر ظاهرة انكسار الضوء من الظواهر التي تم التوصل اليها نتيجة العديد من الابحاث والدراسات المتعددة التي قام بها العلماء للتوصل الى الانعكاسات الضوئية والتي يرجع سببها الى العدسات البلاستيكية او الزجاجية ، وتعرفنا على تركيز العدسة المقعرة .