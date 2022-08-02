“الاستثمارات العامة” يضخ 1.125 مليار ريال فِيْ صندوق عُماني للبنية الأساسية

أعلن الصندوق العماني للاستثمار فِيْ البنية التحتية (ركازة)، الذي تتم إدارته بالشراكة بين الشركة العمانية لإدارة الاستثمار فِيْ البنية التحتية وشركة Equitex، أنه تلقى التزامًا برأس مال قدره 1.125 مليار ريال سعودي (115 مليون ريال عماني) من الصندوق السعودي للاستثمار العام (PIF). .

صندوق ركيزة هُو صندوق أسهم خاص ومستثمر فِيْ البنية التحتية، يستهدف الاستثمار فِيْ المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، مع التركيز على الطاقة المتجددة والكهرباء والمياه والبنية التحتية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية.

كَمْا تعد السعودية من أهم صناديق الثروة السيادية ومن أكثر الصناديق نفوذاً فِيْ العالم والمحرك الرئيسي لدعم جهُود التحول الاقتصادي فِيْ المملكة العربية السعودية. يأتي هذا الاستثمار تجسيداً لأهداف الصندوق فِيْ بناء شراكات اقتصادية استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق عوائد مستدامة، وإطلاق فرص واعدة فِيْ المملكة تساهم فِيْ تمكين وتطوير القطاعات الاستراتيجية وفق أهداف الصندوق الهادفة إلَّى تعظيم أصوله.، وتنويع مصادر الدخل فِيْ المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030.

وقال منير المنيري الرئيس التنفِيْذي للشركة العمانية لإدارة الاستثمار فِيْ البنية التحتية يسرنا أن نعلن عَنّْ شراكتنا مع صندوق الاستثمارات العامة الذي يعد من أكبر صناديق الثروة السيادية فِيْ العالم، حيث يشاركنا رؤى سلطنة عمان. عمان والمملكة من حيث دعم خصخصة المرافق والبنية التحتية، وهُو عامل أساسي لنجاح استراتيجية الاستثمار فِيْ ركيزة، من حيث تعزيز نمو سوق رأس المال، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والخصخصة. كَمْا نفخر بشراكتنا مع صندوق الاستثمارات العامة، والتي ستعزز وتعظم القيمة الاستراتيجية لأصحاب المصلحة والأطراف ذات الصلة “.

من جانبه، قال الرئيس التنفِيْذي والشريك المؤسس لشركة Equitics، هِيْو كروسلي “يسعدنا تلقي التزام رأس المال من صندوق الاستثمارات العامة، مكَمْلاً شراكتنا مع المؤسسات الاستثمارية الرائدة لتحقيق التزاماتنا الأوسع لتحقيق رؤية شركتنا، و نواصل الاستثمار فِيْ مشاريع البنية التحتية وتطويرها، وهذا الاستثمار هُو أيضًا إضافة وتطور هام فِيْ تاريخ صندوق ركيزة، ونتطلع إلَّى مزيد من النمو فِيْ المنطقة “.