الاستثمار الأجنبي المباشر فِيْ السعودية ينمو 9.5% بالربع الأول من 2022

قالت وزارة الاستثمار السعودية، إن الاستثمار الأجنبي المباشر نما فِيْ الربع الأول من عام 2022 بنسبة 9.5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وبلغ 7.4 مليار ريال، أي ما يعادل 1.97 مليار دولار.

وأضافت الوزارة فِيْ حسابها على موقع تويتر، “تألقت المملكة فِيْ المؤشرات العالمية واحتلت المرتبة 14 على مستوى مجموعة العشرين فِيْ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2022، بحسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر عَنّْ الأونكتاد والذي يعكس تنافسية الاقتصاد السعودي وتطوير بيئته الاستثمارية “. .

وأشارت إلَّى أن المملكة تواصل جذب المزيد من الاستثمارات فِيْ ظل تحسين بيئة الأعمال وتسهِيْل رحلة المستثمر. وحققت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نموًا فِيْ الربع الأول من عام 2022 م بنسبة 9.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغت التدفقات 7.4 مليار ريال.

مع العربية، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي فِيْ دافوس، بلغت الاستثمارات الشاملة فِيْ المملكة 900 مليار ريال بنهاية عام 2022.

وأوضح الفالح أن تدفقات الاستثمار الأجنبي تضاعفت أربع مرات منذ بداية الرؤية حتى العام الماضي، لتصل إلَّى 72 مليار ريال، لافتا إلَّى أن الولايات المتحدة تستحوذ على الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات، حيث أنها الأهم من حيث الكَمْية والنوعية. فِيْ مختلف القطاعات.

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وأشار إلَّى أن هناك استثمارات أخرى من اليابان وأوروبا وشرق آسيا.

وأوضح الفالح أن قطاع الطاقة بشكل عام قطاع جاذب للاستثمارات، بالإضافة إلَّى قطاع البتروكيماويات، وكذلك قطاع الطيران والدفاع، مشيرًا فِيْ الوقت نفسه إلَّى أن قطاع التعدين جذاب للغاية، لكنه لا يزال فِيْ نطاقه. الطفولة.