حققت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلَّى الإمارات العربية المتحدة نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية.

جاء هذا النمو رغم تداعيات جائحة “كوفِيْد -19” الذي ألقى بظلاله على حجم الاستثمار والتجارة والاقتصادات العالمية.

نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلَّى البلاد بنسبة 116٪ خلال السنوات العشر من 2012-2022، بحسب تقرير لوزارة الاقتصاد، لتصل إلَّى 20 مليار دولار و 667 مليون دولار العام الماضي 2022، مقارنة بنحو 9 مليارات و 566 مليون دولار. فِيْ عام 2012، بزيادة تعادل 11.1 مليار دولار.

مقدار التدفق النقدي

شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلَّى الإمارات العربية المتحدة نموًا ملحوظًا على مدى السنوات العشر الماضية، حيث ارتفعت من 9.764 مليار دولار فِيْ عام 2013، و 11.071 مليار دولار فِيْ عام 2014، و 8.55 مليار دولار فِيْ عام 2015، و 9.604 مليار دولار فِيْ عام 2016، و 10354 دولارًا أمريكيًا. مليار دولار فِيْ عام 2017، و 10.385 مليار دولار فِيْ عام 2022، و 17.874 مليار دولار فِيْ عام 2022، و 19.884 مليار دولار فِيْ عام 2022.

المرتبة 19 فِيْ العالم

فِيْ ظل النمو الملحوظ لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، تحتل الدولة المرتبة 19 عالمياً ضمن مجموعة العشرين دولة الأكثر جذبًا لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلَّى احتلالها المرتبة الأولى فِيْ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد على مستوى العالم. على مستوى غرب آسيا وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومجموعة الدول العربية.

كَمْا ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكَمْي الذي حصلت عليه الدولة بنسبة 141.6٪ خلال الفترة من 2011 إلَّى 2022، حيث ارتفع من 71 مليارا و 20 مليون دولار إلَّى 171 مليارا و 563 مليون دولار العام الماضي، وهُو ما يمثل زيادة بأكثر من 100.5. مليار دولار فِيْ 11 عاما.

جذب الاستثمارات حسب القطاعات

على مدى السنوات الماضية، حققت جميع القطاعات الاقتصادية فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً ملحوظاً فِيْ جذب الاستثمارات المباشرة. وبحسب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بلغت معدلات النمو فِيْ قطاع الصناعة 13٪، وفِيْ قطاع الرعاية الصحية إلَّى 9٪، وفِيْ قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 6٪، وفِيْ القطاعات المالية والمصرفِيْة والتأمينية إلَّى 4٪. قطاع العقارات إلَّى 4٪، وفِيْ قطاع النفط والغاز إلَّى 3٪، وفِيْ قطاع الخدمات إلَّى 2٪، خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق 2022.

على الصعيد العالمي، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي 1.6 تريليون دولار فِيْ عام 2022، بزيادة قدرها 64٪ مقارنة بعام 2022، مع النمو السريع فِيْ عمليات الدمج والاستحواذ فِيْ تمويل المشاريع الدولية.

فِيْ العام الماضي، شهدت معظم البلدان المتقدمة زيادة فِيْ الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تضاعفت التدفقات إلَّى الولايات المتحدة لتصل إلَّى 367 مليار دولار، وهُو ثالث أعلى مستوى تم تسجيله بعد عامي 2015 و 2016.

ارتفعت التدفقات إلَّى الاقتصادات النامية بنسبة 30٪ لتصل إلَّى 837 مليار دولار، وهُو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق. وتعزى الزيادة بشكل رئيسي إلَّى أداء النمو القوي فِيْ آسيا، والانتعاش الجزئي فِيْ أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والانتعاش فِيْ أفريقيا. وظلت حصة البلدان النامية فِيْ التدفقات العالمية أعلى بقليل من 50٪.