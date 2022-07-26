الاستثمار فِيْ أفريقيا.. فرنسا تزاحم الصين بـ”حديقتها الخلفِيْة”

ولا يخفى على أحد الأهداف الواضحة لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإفريقيا، والتي تأتي كَمْحاولة لإعادة باريس إلَّى مجدها السابق فِيْ القارة الأفريقية.

نجحت الصين خلال السنوات الماضية فِيْ بسط نفوذها فِيْ القارة السمراء من خلال استثمارات وجدت فِيْها الدول الأفريقية ملاذاً للخروج من أزماتها.

اليوم، عادت فرنسا إلَّى الصراع مع الصين فِيْ ملعبها التاريخي، بحثًا عَنّْ فرص استثمارية جديدة وموقع تسعى لاستعادته.

وأكدت هذه الرؤية تصريحات خبيرين جزائريين لـ “العرب اليوم نيوز”، أشاروا فِيْها إلَّى الخلفِيْات الحقيقية لجولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأفريقية، التي بدأها فِيْ الكاميرون، ثم غينيا وبيساو واختتمت فِيْ بنين.

وأضافوا أن الزيارات الفرنسية للقارة السمراء لن تتوقف وستتبعها زيارات وجولات رئاسية فرنسية أخرى خاصة إلَّى مستعمراتها القديمة.

ما وراء الاقتصاد

وبينما يربط البعض الثروة المعدنية والزراعية لهذه البلدان الأفريقية الثلاثة بزيارة ماكرون، فإن لدى الخبيرين الجزائريين رؤية أخرى، حيث يرون أن لدى فرنسا رؤية أبعد من ذلك.

وأكدوا أن الدول الأفريقية “أدارت ظهر اقتصادها وثرواتها وقدراتها وغيرت بوصلتها تجاه الصين”، التي لم تعد منافسة لفرنسا فقط، بل أسقطتها أيضًا من عرش النفوذ الذي كان لها من أجل المزيد. من ستة عقود كاملة.

وأشاروا إلَّى أن الكاميرون وغينيا بيساو وبنين كانت “أسواق تاريخية وتقليدية” للاقتصاد الفرنسي، لكنها امتيازات “لا تقاوم” تمنحها بكين من خلال استثماراتها، ودخول قوى اقتصادية أخرى على خط هذه المنطقة، دفعت باريس إلَّى إعادة حساب حساباتها الاقتصادية بسبب تراجع النفوذ وتسارع المصالح مع جائحة كورونا.

الحسابات الاقتصادية والأمنية الأخرى تهدد الآن المصالح الفرنسية فِيْ حديقتها الخلفِيْة، وهُو ما يبحث عَنّْه ماكرون فِيْ جولته الأفريقية أكثر من البحث عَنّْ ثروات اقتصادية، وسط زحف صيني ناعم ومتصاعد على القارة الأفريقية، بحسب الجزائريين. خبراء.

خلال العام الماضي، تجاوزت استثمارات الصين المباشرة فِيْ إفريقيا ملياري دولار، لكنها أقامت 25 منطقة تعاون تجاري فِيْ 16 دولة أفريقية، بما فِيْ ذلك الدول التي يزورها الرئيس الفرنسي حاليًا.

وتوظف هذه الدول معًا 623 شركة صينية، باستثمارات إجمالية تبلغ حوالي 8 مليارات دولار.

وكانت اقتصادات الكاميرون وغينيا وبيساو من بين الاقتصادات الأكثر تضررا من جائحة كورونا الذي زاد إجمالي ديونها الخارجية وجعلها تختار الصين التي تعتمد على “سياسة قروض الاستثمار”.

أفريقيا .. القوة القادمة

كشف الخبير الاقتصادي الجزائري، الدكتور عبد الرحمن مابتول، لـ “العرب اليوم نيوز” أن القارة الأفريقية ستلعب دورًا مهمًا فِيْ الاقتصاد العالمي، حيث “ستمثل ربع سكان العالم بين عامي 2035 و 2040. بالإضافة إلَّى ثروتها الهائلة “.

وفِيْ المقابل، توقع ألا تتوقف زيارات ماكرون لإفريقيا عَنّْد هذه الدول الثلاث، وأن تشمل دولًا أخرى، بينها الجزائر، “لحماية مصالحها وتعويض خسائرها من التوغل الصيني وتداعيات الحرب فِيْ أوكرانيا. ”

وأشاروا إلَّى “المنافسة الكبيرة للغاية بين القوى العالمية للسيطرة على الاقتصاد الأفريقي، ودخول الصين القوي، وكذلك تركيا وغيرها، وهُو ما دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلَّى الدعوة إلَّى ضرورة الاهتمام بالاقتصاد الأفريقي”.

وأشار المستشار الرئاسي السابق فِيْ الجزائر إلَّى أن “فرنسا خسرت سوقا كبيرا جدا فِيْ إفريقيا”، وأرجع ذلك إلَّى “نظرة الحكومات لهذه الدول التي وجدت فِيْ الصين المستثمر الذي لا يتدخل فِيْ شؤونها الداخلية وهُو غير معَنّْية بطبيعة الأنظمة فِيْ هذه الدول “.

ويرى الدكتور مابتول أن جولة الرئيس الفرنسي فِيْ الكاميرون وغينيا بيساو وبنين تأتي “لدعم استثمارات بلاده فِيْ هذه الدول، وفِيْ الدول الأفريقية التي تمتلك احتياطيات نفطية كبيرة، وزيارته لها أهداف اقتصادية استراتيجية أولاً ثم الأمن. . ”

واعتبر أن مهمة إيمانويل ماكرون الحالية تتمثل فِيْ “حشد الشركات الفرنسية والبحث عَنّْ فرص استثمارية فِيْ هذه الدول”.

وأوضح أن “معظم الدول التي استعمرتها فرنسا سابقاً فِيْ إفريقيا لجأت إلَّى الصين بحثاً عَنّْ استثماراتها، ولم يعد هناك بينها وبين باريس ذلك العمق التاريخي، وفِيْ الوقت الحاضر لم تعد دبلوماسية المشاعر هِيْ التي تحكَمْ. علاقات الدول، ولكن المصالح فقط “.

عقبة الصين

لم يختلف المنهج التحليلي للدكتور علاء خلوت، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية فِيْ الجزائر، عَنّْ النهج التحليلي الذي قدمه الدكتور عبد الرحمن مابتول.

وأوضح فِيْ حديث للعين الإخبارية أن “ما يميز اقتصادات هذه الدول التي يزورها ماكرون أنها كانت مستعمرات فرنسية، ومن المعروف أنها كانت دائما أسواقًا لمنتجاتها، وأنها تقدم لفرنسا بعض من المواد التي يقوم عليها الاقتصاد الفرنسي “.

من ناحية أخرى، اعتبر أن “المشكلة الكبرى التي تواجه المصالح الفرنسية فِيْ إفريقيا هِيْ الصين التي تحاول السيطرة على الأسواق الأفريقية فِيْ إطار طريق الحرير”.

وأشار إلَّى أن “فرنسا بدأت فِيْ توفِيْر ما يمكن إنقاذه، خاصة فِيْ ظل هذه الأزمة العالمية، فِيْ الأسواق التقليدية لفرنسا، والتي تجلب منها المواد التي تحتاجها فِيْ صناعاتها الرئيسية، مثل النفط والكاكاو وغيرها. ”

واضاف ان “اقتحام الصين لهذه الدول يثير مخاوف اوروبا بشكل خاص ويدفعها لانقاذ اقتصادها من انياب الاقتصاد الصيني فِيْ افريقيا”.