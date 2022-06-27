الاستشارية فاطمة الصبحي احذروا من الهوس في عمليات التجميل

وقالت استشارية الجراحة التجميلية الدكتورة فاطمة الصبحي الجراحة التجميلية من العلوم الطبية والجراحية المهمة في العصر الحديث، وقد تطورت كثيرًا وكثيرًا، حيث ساعدت كثيرًا، ولكن الأهم أنها ليست إرهاقًا أنفسنا مع ما لا نستطيع تحمله، وعدم الوقوع ضحية لدورة الإدمان (أو ما يسميه البعض الهوس).

ولفت إلى ضرورة التفريق بين الإدمان وهو الحاجة الملحة والمستمرة لتغيير أي شيء في الجسم، وبين التعديل التجميلي في الجسم والشعور بالحاجة إلى تعديل شيء آخر، وهناك دائما هدف واضح للمريض. . من يراه من البداية أو أثناء العلاج والتواصل مع الطبيب.

المشاكل التي لا يمكن حلها بالجراحة

وتابعت المستشارة فاطمة الصبحي “ليس من المنطقي أن نثقل أنفسنا بأكثر من طاقتنا لشيء مكمل وغير ضروري، فقد كان المريض مستقراً نفسياً وكان قادراً على اللجوء إلى الجراحة التجميلية لأنها ضرورة بالنسبة له. لأن له عواقب نفسية أو جسدية ووظيفية، مثل ترهل الجلد الذي يسبب القرح والالتهابات، أو يعيق الحركة والتآكل “.

ضرورة أم رفاهية

وعن أهمية إجراء عمليات التجميل أوضحت الإستشارية فاطمة الصبحي أن الأمر يعتمد على ذلك عند وجود تدخل في الجسم كالحقن والجراحة.