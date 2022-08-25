الاستعانة بنجوم لبنان فِيْ مصر يثير التساؤلات.. والنقاد يكشفون الأسباب

يشهد سوق الحفلات طفرة كبيرة فِيْ الآونة الأخيرة فِيْ مصر، بين الحفلات الخاصة التي تقام فِيْ الفنادق وأماكن السهر وأماكن السهر، وبين الحفلات التي تقام على هامش العديد من المهرجانات الفنية، حيث لوحظ أن معظم هذه الحفلات تشهد مشاركة نجوم ونجوم لبنان أكثر من مشاركة فنانين مصريين، وفِيْ مناسبات أخرى يتقاسم النجوم اللبنانيون الحفلات مع المصريين.

أثار التحرك المصري تجاه النجوم اللبنانيين تساؤلات حول سبب اللجوء إلَّى استخدام نجوم الغناء فِيْ لبنان أكثر من نظرائهم فِيْ مصر.

قال الملحن والناقد الموسيقي حلمي بكر إن الاستعانة بالنجوم اللبنانيين لإحياء حفلاتهم فِيْ مصر مسألة دعم، لأن الوضع الاقتصادي فِيْ لبنان يتدهُور وعدم إقامة الحفلات بالشكل المطلوب، الأمر الذي يجعل البعض يتعاون معهم. هم.

وأضاف بكر أن الأمر لا يرجع إلَّى حَقيْقَة أن هناك عددًا أكبر من المطربين النجوم أكثر من غيرهم من المطربين، بل لأن نجوم لبنان واعين جدًا بإيجاد علاقات مع مسؤولي الحزب فِيْ دول الخليج ومصر لتقديمها. حفلات موسيقية فِيْ جميع الدول العربية، بالإضافة إلَّى وجود العديد من النجوم الذين يطالبون جمهُورهم بالاسم.

على جانبك؛ قال الموسيقار والناقد رضا رجب، إنه موضوع رواتب النجوم، بما يتناسب مع كل صاحب حفلة، مبيناً أن الأموال التي تدفعها النجوم بقدرات كل طرف هِيْ ما يحكَمْ قضية تواجد الفنانين. . فِيْ لبنان أكثر من مصر.

وأشار رجب إلَّى أن هناك نجومًا فِيْ لبنان تنشدهم الجماهِيْر فِيْ الحفلات، على سبيل المثال، مهرجان القلعة الذي يقام حاليًا فِيْ مصر، حيث يتواجد نجوم لبنان، بالإضافة إلَّى أنه كذلك. تحتفل حاليا بمهرجان الموسيقى العربية. بالاتفاق مع نجوم لبنانيين على احياء حفلات ضمن جدولهم الزمني.

قال سعد المتولي المستشار القانوني لاتحاد المهن الموسيقية، إنه لا يرى غلبة لنجوم لبنان على نجوم مصر، مشيرًا إلَّى أن مصر تستخدم نجومها، وهناك تنوع، وهناك تقاسم مشترك بين النجوم. نجوم من لبنان وجنسيات أخرى، حيث قدم صابر الرباعي وكاظم الساهر حفلات موسيقية.

وأضاف أن كل مكان يقام فِيْه الحفل يحكَمْ حضور النجم الذي يحضر لإحيائه، لافتاً إلَّى أن رغبة الجمهُور أيضاً لها عامل جذب النجوم، معلقاً “أصحاب الحفل والمقاولون يعرفون من هُو نجمة.” مما يجعلهم يستغلون ظهُورهم ويأتون إليه من أجل الحفلة “.

وحسم تامر فوزي، مصمم مسرح ومقاول حفلات معروف، هذه القضية تخص “العميل” للمقاولين لتنفِيْذ مطالب كل عميل حسب ما يريد، مبينًا أنه لا يفضل كلمات المديح والشعارات. تم إطلاقه بهذا المعَنّْى، حيث لا يوجد نجم يتفوق على الآخر ولا فنان يجلبه لدعم بلدهم ماليًا.