الاستعلام عن إيداع الحقيبة المدرسية وكَمْ مبلغ الدعم من وزارة الموارد البشرية

عرضت مؤسسة الضمان الاجتماعي إمكانية الاستفادة من دعم حقيبة الظهر المدرسية للمستفِيْدين من الضمان الاجتماعي من أجل مساعدتهم على توفِيْر المتطلبات التي قد يحتاجها أطفالهم خلال العام الدراسي، وصرف قيمة الدعم للطلاب من مختلف المستويات الدراسية. حقيبة الظهر المدرسية هِيْ إحدى الأولويات التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. وحددت الوزارة فِيْ بيانها الرسمي الفئات التي يحق لها دفع ثمن حقيبة الظهر المدرسية. كَمْا تضمن البيان كيفِيْة التسجيل فِيْ برنامج الحقيبة المدرسية شُروطْ الحصول على الدعم، التي سبق ذكرها فِيْ مقال سابق، من حيث الاستشارات حول صرف حقيبة الظهر المدرسية، هِيْ كالتالي

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اكتب رقم الاستفسار الذي تجده على الشاشة بعد كتابة طلبك.

انقر فوق مربع استعلام الدعم بعد إدخال رقم الاستفسار.

ثم ستظهر كل التفاصيل المتعلقة بدعم الحقيبة المدرسية المخصصة للطالب.

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جدير بالذكر أن برنامج دعم الحقيبة المدرسية هُو أحد البرامج التي تقدمها وزارة الموارد البشرية فِيْ جميع محافظات المملكة العربية السَعُودِيْة لجميع أولياء أمور الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 17 عامًا، كجزء من حملة تخفِيْض الرسوم التي أطلقتها الوزارة إلى دعم الأسر فِيْ مواجهة الإصلاحات الاقتصادية التي تمر بها الدولة والتي تحصل من أجلها على دعم مالي لشراء حقيبة الظهر والزي المدرسي.

مَتَّى يتم صرف حقيبة المدرسة وما هُو مقدار الدعم

وفِيْ هذا الصدد، حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قيمة الدعم الذي سيكون للطالب، حيث ستكون قيمة الدعم للحقيبة المدرسية حوالي 1000 ريال سعودي، وقد تم تخصيص هذا المبلغ فِيْ مثل هذه الطريقة التي يمكن للوالدين من خلالها شراء اللوازم المدرسية واللوازم الدراسية لأطفالهم، مما يساعد الطلاب الذين ينتمون إلى فصل دراسي منخفض الدخل، إذا كان من الصعب عليهم توفِيْر مستلزمات الدراسة، يمكن للمدرس أن يطلع نفسه بشكل أفضل على قيمة المبلغ عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

من خلال الموقع يمكنك الحصول على عدد كبير من الخدمات سواء المتعلقة بالضمان الاجتماعي أو الخدمات المتعلقة بالعمل، يجب أن يكون لدى الشخص حساب فِيْ الموقع أو حساب على منصة أبشر، ويكون تلقي الدعم على مرحَلْتين الأولى قبل بداية الفصل الدراسي الأول والمرة الثانية فِيْ بداية الفصل الدراسي العام الدراسي الثاني، يتم دفع الإيداع لجميع الطلاب من المرحَلْة الابتدائية إلى المرحَلْة الثانوية، حيث يكون التعليم أحد أسس حقوق الفرد الذي يجب توليه فِيْ أفضل الظروف، ولهذا السبب تسعى الجهات الحكومية لتحقيقه.