الاستعلام عن اعفاء بنك التسليف بالسجل المدني 1444 ، قد أثار اهتمام العديد من الأشخاص حول التعرف على اعفاء الخاص ببنك التسليف بالسجل المدني ،من قبل العديد من المستفيدين من القروض عبر بنك التسليف في المملكة السعودية ، بالاستفسار حول الطرق الخاصة اعفاء بنك التسليف وذلك بعد تقديم طلبات الإعفاء للتحقق من قبول الطلبات التي يمكن تقديمها في بعض الظروف مثل وفاة صاحب القرض ، تابعوا معنا .

إعفاء بنك الائتمان

يقدم بنك الائتمان في المملكة العربية السعودية خدمات الإعفاء لبعض المواطنين السعوديين بعد تقديم طلب إلكتروني لهذا الغرض عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية السعودية. من خلال موقع وزارة المالية او من خلال موقع بنك التسليف بكل سهولة.

الاستعلام عن إعفاء بنك الائتمان في السجل المدني

للاستعلام عن إعفاء بنك الائتمان في السجل المدني باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع “بنك الائتمان”.

الضغط على الخدمات الإلكترونية من الشريط العلوي.

الضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية.

الضغط على خدمة كشف الحساب الإلكتروني.

اقرأ التفاصيل ثم انتقل إلى الخدمة.

اضغط على زر تسجيل الدخول باستخدام منصة الوصول الوطنية.

أدخل رقم السجل المدني في حقل اسم المستخدم.

أدخل كلمة المرور لبوابة أبشر، ثم أكمل تسجيل الدخول.

عرض نتيجة الإجراء لمعرفة القروض المعفاة.

الاستعلام عن إعفاء بنك الائتمان برقم الهوية

هناك العديد من الخطوات التي يمكن اتباعها للاستعلام عن إعفاء بنك الائتمان برقم الهوية، لكن يفضل الكثير من المواطنين الاستفسار باتباع ما يلي

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لبنك الائتمان “” مباشرة.

انقر فوق رمز تسجيل الدخول في الزاوية اليسرى العليا.

الضغط على زر الدخول باستخدام الدخول الموحد الوطني.

اكتب رقم المعرف في الفراغ المخصص لاسم المستخدم.

أدخل كلمة مرور أبشر، ثم أدخل رمز التحقق المرئي.

انقر فوق رمز تسجيل الدخول ثم قم بإجراء التحقق المطلوب.

انظر نتيجة الإجراء بجانب القرض لمعرفة حالة الإعفاء.

يستفسر بنك التسليف عن الإعفاء من وزارة المالية

عملت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية على تقديم خدمة الاستعلام عن الإعفاءات من القروض من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت، حتى يتمكن المواطنون من معرفة حالة طلبات الإعفاء المتعلقة بالقروض من صندوق التنمية العقارية، صندوق التنمية الزراعية أو قروض بنك التنمية الاجتماعية المعروف ببنك التسليف. تأتي خطوات الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

كيفية الاستعلام عن إسقاط قرض بنك التسليف السعودي من وزارة المالية

يمكننا الاستفسار عن إلغاء قرض بنك التسليف السعودي من وزارة المالية على النحو التالي

انتقل إلى خدمة الاستعلام عن الإعفاء من القرض “”.

اقرأ التفاصيل ثم وافق على شروط الخدمة.

انقر على أيقونة Go to Service.

اتبع التعليمات للذهاب إلى خدمة الاستفسار.

اكتب رقم الهوية في الحقل المخصص لذلك.

أدخل تاريخ الميلاد باستخدام التقويم.

انقر فوق زر البحث، ثم انظر التفاصيل.

معرفة الأقساط المسددة لقرض بنك التسليف

يمكننا معرفة الأقساط المدفوعة من قروض بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من خلال خدمة كشف الحساب المتوفرة على الإنترنت، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن الأقساط التي يسددها بنك التسليف.

كيف تعرف الأقساط المدفوعة من بنك التسليف

يمكننا التحقق من أقساط بنك التسليف على النحو التالي

انتقل إلى موقع بنك الائتمان.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

أكمل تسجيل الدخول من خلال الوصول الوطني.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

الضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية.

اختر خدمة كشف الحساب الإلكتروني.

عرض تفاصيل كشف الحساب.

الاستعلام عن الأقساط المتأخرة من بنك الائتمان

يفضل الكثير من المواطنين السعوديين اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن الأقساط المتأخرة من بنك الائتمان

انتقل إلى خدمة “كشف الحساب”.

انقر فوق الذهاب إلى أيقونة الخدمة.

اتبع التعليمات لتسجيل الدخول إلى المنصة.

ابحث عن القرض المطلوب ثم انقر فوق زر الاختيار.

انظر التفاصيل التي قدمها الموقع.

يستفسر بنك التسليف عن باقي الأقساط

ويمكن الاستفسار عن باقي أقساط بنك التسليف كالتالي

انتقل إلى موقع “بنك الائتمان”.

اضغط على الخدمات الإلكترونية، ثم اختر قائمة الخدمات.

الضغط على خدمة كشف الحساب الإلكتروني.

عرض تفاصيل كشف الحساب.

اضغط على الزر للذهاب إلى الخدمة.

تسجيل الدخول من خلال الوصول الوطني.

اختر القرض المطلوب من الجدول.

عرض تفاصيل القسط.

الاستفسار عن الضامن في بنك الائتمان

يمكن الاستفسار عن الضامن في بنك التسليف كالتالي

تسجيل الدخول إلى بنك الائتمان ““.

عرض قائمة القروض والعثور على القرض المطلوب.

انقر فوق زر الاختيار بجوار القرض.

عرض تفاصيل القرض لمعرفة تفاصيل الضامن.

إخلاء مسؤولية طباعة بنك التسليف

اطبع نموذج الإفراج من بنك الائتمان باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع بنك الائتمان.

أكمل تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم.

الضغط على الخدمات الإلكترونية من الشريط العلوي.

اختر خدمة إخلاء المسؤولية من القائمة المنسدلة.

انقر فوق أيقونة Print Disclaimer.

الاستفسار عن إخلاء مسؤولية بنك الائتمان

يمكن الاستفسار عن الإفراج عن الطرف لبنك التسليف كالتالي

انتقل إلى خدمة الاستعلام المطلوبة “”.

أدخل رقم الهوية الوطنية في الحقل المقدم.

أدخل تفاصيل تاريخ الميلاد من القوائم المنسدلة.

اكتب رمز التحقق الذي يظهر في الصورة.

انقر فوق زر الاستعلام لمعرفة التفاصيل.

استمارة الإعفاء للدائنين المتوفين

قدمت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية استمارة إلكترونية عبر موقعها الرسمي لتقديم طلبات الإعفاء من القروض من بنك الائتمان. .

المعلومات المطلوبة من وزارة المالية لإعفاء المتوفى

يجب تقديم المعلومات التالية لتقديم طلبات الإعفاء من قروض بنك الائتمان للأفراد المتوفين

نوع القرض.

رقم تعريف المقترض.

الاسم الكامل للمقترض.

رقم حفيظة.

مصدر الغضب.

تاريخ ايفي.

رقم التعاقد.

موقع القرض.

الاسم الكامل لمقدم الطلب.

رقم هوية مقدم الطلب.

رقم جوال مقدم الطلب.

أنواع قروض البنك السعودي للتنمية الاجتماعية

يحرص بنك التنمية الاجتماعية على تقديم العديد من أنواع القروض للأفراد الذين يحملون الجنسية السعودية، وفيما يلي قائمة بهذه الأنواع من القروض

التمويل الاجتماعي يستهدف هذا البرنامج جميع المواطنين السعوديين ذوي الدخل المحدود ليتمكنوا من التغلب على جميع الظروف المالية التي يتعرضون لها مع مساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية المختلفة.

Zod Savings Finance يوفر هذا البرنامج خطة تساعد المواطنين على تغطية احتياجاتهم المالية قصيرة الأجل من خلال توفير مبالغ شهرية من المال.

تمويل العمل الحر يمكن للمواطنين تقديم طلبات للحصول على تمويل العمل الحر لمساعدتهم على فتح أعمالهم التجارية الخاصة مع التغلب على جميع المشاكل المالية التي يواجهونها خلال تلك العملية.

تمويل الأسر المنتجة يهدف برنامج تمويل الأسر المنتجة إلى رفع كفاءة الأسرة السعودية بالإضافة إلى تشجيع الأسرة السعودية على إنتاج ودعم الاقتصاد المحلي في المملكة العربية السعودية.

توفير التمويل الادخاري للأجيال تم تقديم هذا البرنامج لمساعدة الأطفال والشباب على توفير المال مع توفير العديد من الحوافز التي تهدف إلى إثراء الثقافة المالية لهذه الفئة العمرية.

تفاصيل برنامج بنك التسليف لقرض الزواج

برنامج قرض الزواج متاح من بنك التسليف لمساعدة جميع المواطنين الذين يحملون الجنسية السعودية لتغطية نفقات الزواج المختلفة، وقد وصل عدد المستفيدين من هذا البرنامج إلى أكثر من مليوني شخص حتى يومنا هذا، ويجب أن تكون الشروط التالية من أجل الحصول على هذا القرض

ألا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة.

ألا يزيد عمر الكفيل عن 55 سنة.

أن لا يتجاوز الدخل الشهري للمستفيد من القرض 12500 ريال سعودي.

يكون الزواج للمرة الأولى باستثناء الفئات التالية الذي مات زوجته الوحيدة. من طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها.

أن تكون الزوجة سعودية الجنسية، أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشترط الحصول على موافقة على الزواج من السلطة المختصة إذا كانت الزوجة تحمل جنسية دولة أخرى غير دول مجلس التعاون الخليجي.

إحضار عقد زواج رسمي مصدق من المحكمة المختصة.

لم يمر أكثر من سنتين هجرتين على تاريخ عقد الزواج المصدق.

هاتف خدمة عملاء بنك الائتمان أو بنك التنمية الاجتماعية

يمكننا التواصل مع خدمة عملاء بنك التسليف عبر رقم الهاتف 920008002 مباشرة، وحرص البنك الائتماني على توفير العديد من الطرق الأخرى لتلقي والرد على استفسارات المواطنين، ومنها إرسال الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو من خلال حساب خدمة العملاء على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر.

رابط موقع بنك التنمية الاجتماعية

يمكننا الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية “” مباشرة للاستفادة من جميع خدمات التمويل التي يقدمها إلكترونياً.

تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول الاستعلام عن اعفاء بنك التسليف بالسجل المدني 1444 ، و رقم خدمة عملاء بنك الائتمان أو بنك التنمية الاجتماعية ، و أنواع قروض البنك السعودي للتنمية الاجتماعية ، و الاستعلام عن الأقساط المتأخرة من بنك الائتمان .