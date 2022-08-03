الاستعلام عن البصمة برقم الإقامة وشُروطْ التسجيل

استشارة حول البصمة مع رقم الإقامة وشُروطْ التسجيل، تعمل المملكة العربية السَعُودِيْة مؤخرًا على تطوير جميع الخدمات الإلكترونية، مما يسهل على المواطنين ويوفر الوقت والجهد.

لذلك يمكن لجميع المواطنين والمقيمين فِيْ المملكة التقدم بطلب للحصول على بصمة إلكترونية من خلال بوابة وزارة الداخلية، ويجب على جميع زوار ومقيمي المملكة تسجيل بصماتهم وكذلك الحجاج والمعتمرين. تعرف على كيفِيْة الحصول على بصمة الإصبع

الاستعلام عن البصمة مع رقم الإقامة وشُروطْ التسجيل

طورت المملكة العربية السَعُودِيْة عدة طرق يمكن من خلالها طلب البصمات إلكترونيًا من خلال بوابة أبشر الإلكترونية ووزارة الداخلية مع عدد من الخدمات المتاحة، منها

أولاً، قم بتسجيل الدخول إلى بوابة جواز السفر وزارة الداخلية السَعُودِيْة.

ثم قم بتسجيل الدخول، وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك، وانقر فوق تسجيل.

ثم انقر فوق رمز “E-Query” فِيْ القائمة الرئيسية.

سيتم تقديمك مع سلسلة من الخيارات.

انقر فوق Passport.

ثم حدد طلب بصمة الإصبع.

ستظهر صفحة البيانات، أدخل رقم أو رقم الإقامة.

سيظهر أمامك رمز تحقق، أدخله فِيْ الحقل المطلوب.

فِيْ النهاية، انقر على أيقونة العرض.

شُروطْ تسجيل البصمة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

نفذت وزارة الداخلية بعض الإجراءات الرقابية لتسجيل البصمات، وهذه الشُروطْ هِيْ

يتراوح سن تسجيل بصمات الأصابع من 6 إلى 70 عامًا، ولأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا، يلزم الحصول على بصمات الأصابع.

غير مسجل باسم طالب المخالفات المرورية أو الغرامات الاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لدى المتقدمين وثيقة هُوية وطنية سارية أو جواز سفر.

غرامات بصمات الأصابع 1444

بعد الغرامات المفروضة على المواطنين والمقيمين فِيْ المملكة، حددت وزارة الداخلية السَعُودِيْة غرامات وعقوبات لأخذ البصمات، على النحو التالي

سيتم معاقبة من لا يسجلون بصماتهم بغرامات وعقوبات.

كَمْا يحظر على مرتكبي الجرائم داخل المملكة دخول المملكة لمدة ثلاث سنوات.

علاوة على ذلك، سيتم ترحيل المواطنين المخالفِيْن لنظام الحج ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

فِيْ هذا المقال نشرح بالتفصيل كيفِيْة التحقق من البصمة، وكذلك شُروطْ التسجيل، والغرامات، وداعًا للمحتوى الجديد.