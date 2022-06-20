الاستعلام عن البصمة برقم الجواز في السعودية 1443 وشروط التسجيل وطريقة تسجيلها للمعتمرين

كيفية الاستعلام عن البصمة برقم جواز السفر في المملكة العربية السعودية 1443 ، هناك العديد من التسهيلات والخدمات الإلكترونية التي قدمتها المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة من أجل توفير الوقت والجهد على المواطنين للذهاب إلى الوحدات الحكومية للاستفسار عنها وعليه ، أتاحت إدارة الجوازات السعودية إمكانية الاستعلام عن البصمة برقم الجواز ، وذلك من خلال جوازات وزارة الداخلية الإلكترونية للمقيمين والمواطنين ، حيث تعد هذه المنصة من أكبر وأهم المنصة الحكومية منصات توفر عددًا كبيرًا من الخدمات الإلكترونية في مختلف القطاعات الحكومية.

كيفية الاستعلام عن البصمة برقم جواز السفر في المملكة العربية السعودية 1443

يمكنك الاستعلام عن البصمة عن طريق رقم جواز السفر عن طريق وزارة الداخلية ، جوازات أبشر ، باتباع الخطوات التالية:

أولا ، قم بتسجيل الدخول إلى الوزارة جوازات أبشر الداخلية الإلكترونية.

ثم قم بتسجيل الدخول.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

سيظهر رمز التحقق ، أدخله.

ثم اضغط تسجيل.

بعد ذلك اضغط على أيقونة الاستفسارات الإلكترونية من القائمة الرئيسية أعلى الشاشة.

اختيار جوازات السفر.

ثم انقر فوق رمز الاستعلام عن بصمة الإصبع.

سيظهر نموذج أمامك ، أدخل البيانات المطلوبة.

تحقق من صحة البيانات المدخلة.

ثم انقر فوق أيقونة العرض.

انتظر قليلاً وستظهر أمامك جميع بيانات بصمات الأصابع وهل هي محدثة أم لا.

شروط تسجيل البصمة في السعودية

حددت إدارة الجوازات السعودية اشتراطات أخذ البصمات وهي:

يبدأ سن تسجيل بصمات الأصابع من سن 6 سنوات ، وهذا لسكان المملكة.

يجب تسجيل البصمة لمن هم فوق 15 سنة.

حضور الأب والأم في المملكة العربية السعودية.

ألا يكون مسجلا باسم مخالفات المرور للوافدين.

يمتلك المتقدم من الوافدين والمقيمين جواز سفر وإقامة ساريتين.

خطوات تسجيل بصمات الحجاج والمعتمرين 1443

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لتسجيل البصمة للحجاج والمعتمرين ، والخطوات هي: