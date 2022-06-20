الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز 2022 عبر “منصة انجاز” وزارة الخارجية السعودية “توضح الخطوات”

التأشيرة مع رقم جواز السفر عبر منصة إنجاز التابعة لوزارة الخارجية السعودية ، والتي يجري البحث عنها مؤخرًا بسبب اقتراب موسم الحج. يتطلع الكثير للاستعلام عن التأشيرة عبر الإنترنت ، وتعد هذه الخدمة من أبرز الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين ، والتي تقدمها منصة إنجاز بسرعة وسهولة دون الحاجة للذهاب وتوفير الوقت والجهد ، وأنت يمكنك الاستفسار من خلال خطوات بسيطة ، كما يمكنك الاستفسار عن جميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة ومنها تأشيرة العمل مع رقم جواز السفر ، ومن خلال بعض الخطوات التي تعمل على منصة انجاز.

الاستعلام عن التأشيرة برقم جواز السفر

خدمة الاستعلام عن التأشيرة برقم جواز السفر من الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية السعودية والتي يتم تقديمها إلكترونياً ، وهذه الخدمة مقدمة للأفراد والقطاعات ، ويمكن الاستفسار عنها دون الحاجة للذهاب إلى القنصلية فرع.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة برقم جواز السفر عن طريق إنجاز

أولاً اذهب إلى بوابة وزارة الخارجية منصة انجاز للتأشيرات.

بعد ذلك ، يتم الضغط على كلمة دخول.

ثم اكتب رقم الطلب ، وتأكد من صحته.

بعد ذلك ، اكتب رقم جواز السفر في المكان المحدد.

اكتب الكود المرئي.

أخيرًا ، انقر فوق رمز الاستعلام.

كيف استعلم عن تأشيرة سعودية عن طريق وزارة الخارجية؟

يمكن لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية الاستعلام عن تأشيرة السعودية ، حيث وفرت وزارة الخارجية السعودية رابطًا إلكترونيًا على النحو التالي:

أولاً قم بزيارة موقع وزارة الخارجية السعودية.

ثم انقر فوق الاستعلام.

ثم اضغط على كلمة تأشيرات وزارة الخارجية.

اكتب جميع المعلومات المطلوبة ويجب عليك التحقق منها والتحقق منها.

في النهاية اضغط على أيقونة الاستعلام وسترى أمام كل المعلومات بوضوح.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة برقم هوية عبر أبشر

يمكنك الاستعلام عن التأشيرة برقم الهوية باتباع الخطوات التالية: