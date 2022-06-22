الاستعلام عن التأمينات برقم الهوية السعودية عبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

يعتبر الاستعلام عن التأمينات باستخدام رقم الهوية السعودية من أبرز الخدمات الإلكترونية التي قدمتها الحكومة السعودية للمواطنين والمقيمين داخل أراضيها ، باعتبار أن جميع معاملاتهم الحكومية تتم بطريقة مبسطة عبر الإنترنت. هذا يوفر الكثير من الوقت والجهد الذي تم استخدامه من قبل عند الذهاب إلى المقرات الحكومية لإجراء هذه الخدمات.

الاستعلام عن تأمينات برقم الهوية السعودية

تتم عملية الاستعلام عن التأمينات بإدخال رقم الهوية السعودية ، وذلك بالالتزام بالخطوات التي ذكرها:

في البداية ، ينتقل المستعلم مباشرة إلى الصفحة الرسمية للمنصة الإلكترونية السعودية للتأمين الاجتماعي ، من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ثم تأتي خطوة تسجيل الدخول. يتعلق الأمر بتسجيل عدد من البيانات ، مثل: تسجيل اسم مقدم الطلب وكلمة المرور.

ثم تأتي خطوة الانتقال إلى قائمة الخدمات الإلكترونية التي يختار مقدم الطلب من خلالها الاستفسار عن مزايا التأمين الاجتماعي.

وبعد ذلك يقوم بتسجيل عدد من بياناته بشكل صحيح.

بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة الاستعلام التي تظهر أمامه في الصفحة ، وستظهر كافة البيانات المتعلقة بتأمينه الاجتماعي أمام مقدم الطلب.

كيفية حجز موعد في الضمان الاجتماعي

تتم عملية حجز موعد مع الضمان الاجتماعي إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية:

أولاً ينتقل المتقدم مباشرة إلى الصفحة الرئيسية للمؤسسات العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عبر الإنترنت من خلال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

بعد ذلك ينتقل المتقدم إلى قائمة التأمينات الاجتماعية ويختار منها تحديد موعد.

ثم تأتي خطوة التسجيل الصحيح لعدد من بيانات مقدم الطلب.

يجب تسجيل سبب حجز الموعد حتى تكتمل عملية الحجز بالشكل المطلوب.

بعد ذلك يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة طلب الموعد ، وبذلك تتم العملية بشكل صحيح.

وفي الختام شرحنا لكم كيفية الاستعلام عن التأمين برقم الهوية وكيفية حجز موعد في التأمينات الاجتماعية. كل ما علينا فعله هو أخذ كل التفاصيل التي ذكرناها بعين الاعتبار ، حتى نتمكن من الاستفادة من هذه الخدمات الإلكترونية بأفضل طريقة.