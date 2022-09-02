الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الإقامة، بالنسبة للمقيمين فإن التأمين الصحي يكون ضروري لكل مقيم واسرته في المملكة العربية السعودية ولا يوجد تأمين طبي وليس من المستطاع تجديد الإقامة أو امتلاك تأشيرة الذهاب والعودة للمقيمين، لذلك يقدم مجلس الضمان الصحي التعاوني مجموعة كبيرة من الخدمات التقنية .

الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الإقامة

تشمل صلاحية التأمين الصحي المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ويتم الاستعلام عن التأمين الصحي بشكل دوري من قبل الحكومة السعودية، وتمنح الحكومة السعودية خدمات طبية متنوعة لجميع المواطنين في جميع المستشفيات الحكومية السعودية.

كما قدمت الحكومة السعودية مواقع إلكترونية بهدف تسهيل وتبسيط الاستفسارات حول التأمين الصحي للمواطنين والمقيمين، ويستخدم رقم الإقامة أو رقم الهوية للاستعلام عن التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية.

خدمة الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الإقامة في المملكة العربية السعودية هي إحدى الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية لجميع المقيمين في المملكة العربية السعودية. من خلال هذه الخدمة يتم التعرف على جميع المعلومات المتعلقة بوثائق التأمين الصحي الخاصة بالمقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية.

تتمثل هذه المعلومات في تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة التأمين الطبي ومعرفة اسم شركة التأمين ومعرفة هذه المعلومات تتم من خلال رقم الإقامة أو رقم الهوية من خلال المواقع الإلكترونية المقدمة من مجلس التأمين الصحي.

للاستعلام عن التأمين الصحي برقم الإقامة، يجب على الفرد معرفة خطوات الاستعلام عن التأمين عبر المواقع الإلكترونية، وهذه الخطوات على النحو التالي

1- أولاً قم بزيارة موقع مجلس الصحة التعاوني للضمان الاجتماعي بالضغط عليه.

2- اضغط على “الخدمات الإلكترونية”.

3- ثم اختر “استعلام عن حالة التأمين”.

4- بعد ذلك اختر “الخدمات الإلكترونية لشركات التأمين”.

5- اضغط على “استفسار عن معلومات التأمين”.

6- بعد ذلك يتم تدوين رقم الاقامة للمقيمين او الرقم التعريفي للمواطنين.

7- ثم اكتب الكود المرئي الذي يظهر أمام المستعلم.

8- أخيرًا، اضغط على “إرسال”.

استفسر عن صلاحية التأمين الصحي عبر موقع أبشر

أتاح مجلس التأمين الصحي إمكانية الاستعلام عن التأمين الصحي عن طريق رقم الإقامة أو رقم الهوية من خلال تطبيق أبشر أو الموقع الإلكتروني ؛ لتسهيل الحصول على الرعاية المناسبة في المستشفيات الحكومية في المملكة العربية السعودية.

ويشرف على إدارة المجلس وزير الصحة وعضوية بعض الوزارات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وخطوات الاستفسار من خلال أبشر هي كما يلي

1- أولاً ادخل إلى موقع أبشر بالضغط عليه.

2- اختر أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

3- ثم اكتب رقم الاقامة في الخانة المخصصة لها.

4- اكتب الكود المرئي بشكل صحيح.

انقر فوق الزر “عرض”. تظهر رسالة خضراء تقول “التأمين الصحي صالح”.

رابط للاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي برقم الهوية أو رقم الإقامة

وفرت الحكومة السعودية رابطًا للاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي للمواطنين والمقيمين، وللدخول على هذا الرابط بالضغط عليه.

نظام التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية مخصص للمواطنين والمقيمين، ويوفر تأمينًا صحيًا كاملاً ويتضمن عدة مزايا أبرزها الشبكة الواسعة من المستشفيات والعيادات الخارجية التي تغطي فحوصات الحمل والولادة والرعاية الصحية الشاملة. السكرى؛

تم تحديد قيمة التأمين وهي بحد أدنى 10.000 ريال سعودي وبحد أقصى 100.000 ريال سعودي.

شركات التأمين الصحي للمقيمين

كما نذكر لكم الشركات في المملكة العربية السعودية للتأمين الصحي للمقيمين وهي كالتالي

شركة الراجحي للتأمين الصحي.

شركة التأمين الصحي التعاوني.

شركة أسيج للتأمين الصحي.

شركة ملاذ للتأمين الصحي.

شركة التأمين الصحي المتحدة.

شركة الدرعا للتأمين الصحي.

هناك مجموعة كبيرة من الوسائل التي نستطيع اتّباعها للتأكد من صلاحيّة التأمين الصّحي في المملكة العربيّة السّعوديّة، ومنها وسيلة الاستفسار والتأكد من صلاحيّة التأمين الصّحي من خلال رقم الهويّة أو من خلال منصّة أبشر .