الاستعلام عن التأمين الطبي مجلس الضمان الصحي برقم الحدود

الاستفسار عن التأمين الصحي ، يعتبر مجلس التأمين الصحي برقم حد من أكثر الخدمات التي قدمتها الحكومة السعودية للمواطنين والمقيمين ، نظرا للمزايا العديدة التي تقدمها هذه الخدمة ، وأهمها القدرة على التجديد ببساطة فترة صلاحية التأمين.

الاستعلام عن تأمين طبي ، مجلس التأمين الصحي ، برقم الحدود

تتم عملية الاستعلام عن التأمين الطبي إلكترونيًا عن طريق إدخال رقم الحدود باتباع الخطوات التالية:

في البداية ، ينتقل مقدم الطلب إلى الصفحة الرسمية لـمجلس الضمان الصحي التعاوني متصل.

بعد ذلك يختار مقدم الطلب قائمة الخدمات الإلكترونية ، ثم ينتقل المتقدم إلى أيقونة الخدمات الإلكترونية لشركات التأمين.

ثم يقوم مقدم الطلب بالضغط على أيقونة الاستعلام عن معلومات التأمين.

ثم تأتي بعد ذلك خطوة ملء بيانات مقدم الطلب ، والتي تتمثل في إدخال رقم بطاقته ، أو رقم الحدود.

ثم يقوم مقدم الطلب بتسجيل الكود البصري الخاص به بشكل صحيح.

بعد ذلك ، سيذهب مقدم الطلب إلى أيقونة OK ، وستظهر جميع بيانات التأمين الصحي المراد الاستعلام عنها مباشرة.

كيفية الاستعلام عن التأمين الطبي للزائر

تتم عملية الاستعلام عن التأمين الطبي للزائر بشكل صحيح باتباع الخطوات التالية:

في البداية ، ينتقل مقدم الطلب مباشرة إلى الصفحة الرئيسية لمجلس التأمين الصحي على الإنترنت.

بعد ذلك ينتقل مقدم الطلب إلى أيقونة الاستعلام عن حالة التأمين ، والتي سيختار منها أيقونة إدخال الخدمة.

بعد ذلك سيتمكن مقدم الطلب من الوصول إلى خدمة الاستفسار عن تأمين الزائر.

بعد ذلك يقوم المتقدم بإدخال رقم جواز سفر الزائر ، بالإضافة إلى تسجيل الرمز الظاهر أمامه على الصفحة.

بعد ذلك ينتقل المتقدم إلى أيقونة OK ، وستظهر جميع البيانات المتعلقة بتأمين الزائر المراد الاستعلام عنه أمام مقدم الطلب.

في الختام قمنا بإدراج جميع المعلومات التي تدار لكم عن طريقة الاستعلام عن التأمين الصحي ، مجلس التأمين الصحي بالرقم الحدودي ، كما أوضحنا طريقة الاستعلام عن التأمين الطبي للزائر ، لذلك الكل ما علينا فعله هو الالتزام بكافة الخطوات التي ذكرناها حتى نتمكن من الاستفادة من جميع المزايا التي توفرها تلك الخدمة.