الاستعلام عن التعاميم برقم الهوية، تعتبر خدمة الاستفسار عن التعاميم برقم الهوية القومي هي إحدى الامور التي تقدمها وتوفرها الحكومة المملكة العربية السعودية للمواطنين و المقيمين في السعودية في حالة فعلهم لأياً مِن الممنوعات القانونية ،علما أن هذا الإجراء يُعتبر مِن القوانين المهمة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في سبيل ضبط المواصلات و توظيف التكنولوجيا بأفضل الطرق المتوفرة والمختلفة.

الاستعلام عن التعاميم برقم الهوية

يمكن الآن لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية الاستفسار عن التعاميم بناءً على رقم الهوية، وفي السطور التالية خطوات الاستعلام عن التعاميم برقم الهوية

قم بتسجيل الدخول إلى موقع أبشر

أولاً، قم بتسجيل الدخول إلى موقع ويب أبشر من خلال النقر على هذا الرابط

بعد ذلك، يتم تحديد أمر مستخدم جديد وكتابة جميع البيانات المطلوبة.

بعد ذلك، انقر فوق موافق، وهنا تم الاتفاق على جميع الشروط والأحكام.

من بين البيانات المطلوبة رقم الهاتف، لذلك ستتلقى رمز تأكيد لهذا الرقم.

الرمز مكتوب في المكان المخصص، وهنا سيكون لديك ملف خاص بك.

الاستعلام عن التعاميم برقم الهوية عبر أبشر

أولاً، انتقل إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر بالضغط على هذا الرابط

يتم اختيار شؤون مكتب الوزارة. ستظهر ثلاثة خيارات من بين تلك الخيارات. انقر فوق الاستعلام عن التعاميم.

بعد ذلك سيظهر خياران، وهما خدمات إلكترونية متكاملة، والآخر خدمة مؤسستك بين يديك. اختر أي خيار من الاثنين.

بعد ذلك ستظهر صفحة تطلب منك إضافة بعض البيانات الضرورية، وهي كتابة رقم الهوية بكلمة المرور.

هنا، ستحتاج إلى علامة مائية يجب كتابتها.

بعد ما يتم كتابته، يتم النقر فوق أمر تسجيل الدخول، وبناءً عليه سيتم الاستعلام عن التعاميم برقم الهوية.

إذا كنت تريد الاستفسار عن التعاميم وكنت مستخدمًا جديدًا، فانقر فوق مستخدم جديد.

بعد ذلك يتم كتابة البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية مع رقم الهاتف المحمول.

هنا يتم كتابة كلمة المرور الخاصة بك ثم تقوم بالتسجيل مرة أخرى.

بعد ذلك، تتم كتابة الكود المرئي الذي سيظهر لك.

النقر فوق موافق.

بعد ذلك ستصلك رسالة تأكيد على الهاتف.

هنا سوف نعرف ما إذا كان التعميم قد صنع أم لا.

يجب أن يعلم الشخص أنه في حالة تعليق الخدمات، سيكون من الصعب تجديد أو استخراج أي نوع من المستندات.

أنواع التعاميم للاستعلام عنها برقم الهوية

هناك العديد من أنواع التعاميم الأمنية المختلفة التي يمكن الاستعلام عنها باستخدام منصة أبشر أو موقع وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وهذه التعاميم كالتالي

يمكنك الاستفسار عن تمديد تأشيرات الزيارة.

يمكن الاستعلام عن التأمين الصحي لجميع المقيمين في المملكة العربية السعودية

من الممكن أيضًا الاستفسار عن القادمين للعمل.

يمكن الاستعلام عن بصمة الإصبع.

تحديد كافة البيانات المتعلقة بالمقيمين والمتابعين والعاملين والمواطنين.

استكمال كافة الخدمات المرورية مع تجديد رخصة القيادة وإلغاء المركبة وتجديد طلب المكتبة.

طلب المستندات للفائدة.

إدارة تصاريح الحج.

استكمال جميع خدمات الأحوال المدنية.

الاستفسار عن جميع الخدمات المرورية والمسرعات.

إرسال تقرير عن جميع المستندات المفقودة.

تعرف على صلاحية الأمان المتعلق بالمركبات.

جميع الخدمات التابعة.

التراخيص المتعلقة بالمركبة مع تصاريح القيادة.

تقديم تقارير تفيد بغياب العمالة المنزلية.

الخدمات التي تقدمها أبشر الإلكترونية

تعتبر منصة أبشر من أهم المنصات في المملكة العربية السعودية وهي تابعة لوزارة الداخلية. هناك العديد من الخدمات التي تقدمها هذه المنصة ومن بينها ما يلي

الاستفسار عن جميع خدمات الميزان.

الاستعلام عن جميع جوازات السفر.

استكمال خدمات التأشيرة.

إلغاء تأشيرات الدخول بشكل دائم.

اصدار جواز سفر.

تصريح الإقامة.

التعرف على صلاحية الإقامة.

تعديل المهن المختلفة.

إصدار وإلغاء التصاريح المختلفة.

إصدار تأشيرات العودة والعودة.

منصة أبشر هي إحدى المنصات التي تقدم خدمات متنوعة إلكترونيًا دون الانتقال من المنزل، وبالتالي حماية الأفراد من التعرض لأي مشكلة صحية.

يستفسر مجموعة كبيرة من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن سبب وقف بعض الخدمات الحكومية الخاصة بهم، وقد قدمت منصة أبشر مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية التي تقدم وقت واسعا علي جميع المستعملين، وقد وفرت منصة أبشر خدمة الاستفسار عن القوانين برقم الهوية الوطنية .