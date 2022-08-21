الاستعلام عن التعويضات برقم الطلب 1444 شروط صرف أمانة جدة ، دائماً ما يتم البحث حول التعرف على الشروط والمعايير التي تتعلق بصرف الأموال المؤمنة في مدينة جدة ، كما ما يثير الهام العديد من المواطنين التعرف على الطريقة التي تمكنهم من الاستفسار حول التعويضات برقم الطلب للعام 1444 ، حيث أن الهيئة العامة للعقار قد أعلنت عن توفير خدمة الاستعلام عن التعويض إلكترونيًا ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

تعويض العشوائيات بجدة

أعلنت الهيئة العامة لعقار الدولة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن لجنة العشوائيات بجدة بالسعودية، تطالب المواطنين باستكمال إجراءات صرف التعويضات، واستمرت الهيئة العامة في إعلانها عن طلبات التعويض عن الإزالة. من العشوائيات إلى البوابة الرقمية لأمانة جدة حتى يتمكن المواطنون من الحصول على تعويضات مالية.

الاستعلام عن التعويض برقم الطلب

يمكن الاستعلام عن طلبات التعويض عن إزالة العشوائيات باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى البوابة الرقمية لبلدية جدة “”.

قم بتسجيل الدخول إلى قسم الأراضي والمخططات.

اختر الاستفسار عن تعويض المصادرة.

تسجيل الدخول إلى موقع الأمانة العامة من خلال الوصول الوطني الموحد.

أدخل رقم الطلب، ثم اضغط على الاستعلام.

تقديم طلب تعويض عن إزالة أحياء بجدة

يمكن للأفراد في مدينة جدة تقديم طلب تعويض لإزالة الأحياء باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى البوابة الرقمية لبلدية جدة “”.

قم بتسجيل الدخول إلى البوابة.

قم بتحميل جميع المستندات المطلوبة في البوابة الرقمية.

يتم فحص الأوراق المقدمة من قبل فريق متخصص لتقدير الضرر.

يتم تحويل الطلب إلى الهيئة العقارية ويتم من خلالها دفع التعويض.

يمكن الاستعلام عن الطلب لاحقًا.

المستندات المطلوبة لتقديم مطالبة تعويض

أوضحت الهيئة العامة لعقار الدولة المستندات المطلوبة عند تقديم طلب تعويض العشوائيات. نتعرف على هذه الوثائق والمستندات في النقاط التالية

نسخة من الصك أو الوثيقة.

بيانات المالك ونسخة من الهوية الوطنية للمالك بصيغة pdf.

صورة من الوكالة القانونية للوكيل ونسخة من المفوضية الوطنية.

صورة للممتلكات.

نسخة من فاتورة الكهرباء أو الماء.

رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) الخاص بالمواضيع المصرفية.

صورة جوية للموقع أو أي صورة أخرى له.

رقم مستند إخلاء المبنى.

شروط صرف تعويضات إزالة الأحياء

يتم صرف تعويض إزالة العشوائيات بعد إزالة العقار أو المبنى، ويكون التعويض على أساس شروط فنية يحددها المختصون، ومن بين هذه الشروط أن المبنى قديم بحيث يُتوقع سقوطه في أي وقت.

ما هي قيمة التعويض عن إزالة العشوائيات

وبلغت القيمة الإجمالية للتعويضات التي حصل عليها المستفيدون من أصحاب العشوائيات مليار ريال سعودي، لكن لم يتم الإعلان عن قيمة التعويضات التي حصل عليها الأفراد. هذا يختلف حسب التقييمات الفنية.

أسباب إزالة العشوائيات بجدة

هناك بعض الأسباب التي أدت إلى انطلاق حملة إزالة العشوائيات في جدة، ومن هذه الأسباب ما يلي

إبعاد الخطر عن المواطنين في مدينة جدة.

تنظيم الأحياء السكنية وإنشاء شبكات الصرف الصحي.

رفع مستوى الخدمات للمنشآت والمباني والأحياء.

التقليل من أخطاء البناء.

تطوير دور الرقابة البلدية وزيادة ثقة المواطنين بها.

تحويل العشوائيات إلى مناطق حضرية وسياحية في مدينة جدة.

إنشاء شوارع جديدة وتقليل عدد المساكن الشعبية.

رابط للاستعلام عن التعويض برقم الطلب

تتم الاستفسار عن تعويض إزالة العشوائيات بعد تقديم طلب الإزالة عبر بوابة أمانة جدة. يتم الاستفسار عن التعويض بالذهاب إلى بوابة بلدية جدة “” ثم اتباع الخطوات التي تعلمناها أعلاه.

الاستعلام عن التعويضات برقم الطلب 1444 شروط صرف أمانة جدة ، تعرفنا عبر السابق على الشروط التي أعلنت عنها الهيئة العامة للعقارات في الدولة ، بحيث طالبت المواطنين باستكمال صرف التعويضات ، وأوضحنا المستندات المطلوبة لتقديم مطالبة تعويض .