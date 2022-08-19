الاستعلام عن الرقم الضريبي برقم السجل 1444 ، تعتبر احدى الخدمات الإلكترونية تقدمها الهيئة العامة للزكاة والدخل لمواطني المملكة العربية السعودية للتعرف على عدد المنشآت الضريبية ويأتي ذلك وسط سعي المملكة للحصول على أرقام رقمية ، ويرجع ذلك الأمر الى تطلاعات الرؤية لعام 2030، وتوضيح عملية طلب الرقم الضريبي عن طريق رقم السجل وغيرها من الأمور المهمة للأفراد ، تابعوا معنا .

الرقم الضريبي

تحتوي ضريبة القيمة المضافة المفروضة على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المؤسسات والشركات على الرقم الضريبي حيث يتم تخصيص رقم لكل منشأة تجارية سواء كانت المنشأة صغيرة أو كبيرة أو أفراد وهذا يعتبر الرقم بمثابة رمز تعريفي للمنشأ بالإضافة إلى ذلك، فهو بمثابة سجل للمكلف لدفع ودفع الضرائب المفروضة عليه في المواعيد التي تحددها الدولة، ومن خلاله يمكن التأكد مما إذا كان يتم التقيد بالضرائب أم لا، ومقاضاته في حالة التلاعب أو التهرب من الضرائب المدفوعة لأي سبب من الأسباب. يتكون الرقم الضريبي من خمسة عشر رقمًا، وتمثل هذه الأرقام عدة أكواد متتالية مثل

المسألة الأولى وهي من ثمار الدولة وفق أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي.

ثمانية أرقام هي أرقام تنتمي إلى مصفوفة في المنشأة.

الرقم العاشر رمز التحقق الخاص بالمنشأة.

المربعات 11 و 12 و 13 أرقام الشركة لعملية دفع الضرائب.

الرقمان الآخران يشير آخر رقمين إلى نوع الضريبة المطبقة على الشركة أو الفرد.

التسجيل في ضريبة القيمة المضافة 2022

يمكن للأفراد والشركات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت الهيئة بضرورة التسجيل للأفراد والشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 375 ألف ريال سعودي، وفي بالنسبة لمن يتجاوز دخله السنوي 185.500 ريال سعودي ويقل عن 375 ألف ريال سعودي، يكون التسجيل في النظام اختياريًا، بشرط أن تزاول المنشآت العاملة أحد الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للضريبة المضافة.

كيفية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للأفراد

يمكن للأفراد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والدخل، وعند التسجيل في الخدمة سيتم إنشاء رقم حساب ضريبة القيمة المضافة. يمكنك التسجيل على النحو التالي

اذهب إلى الموقع الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

حدد “تسجيل الأفراد في ضريبة القيمة المضافة”.

انقر فوق “أدخل الخدمة”.

قم بتسجيل الدخول إلى الحساب من خلال اسم االمستخدم. كلمة السر.

املأ استمارة التسجيل.

انقر فوق إرسال الطلب.

سيصل إشعار وشهادة ضريبة القيمة المضافة إلى مقدم الطلب عند اكتمال الطلب.

كيفية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للمنشآت

كما يمكن للمنشآت التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وبعد التسجيل يتم تخصيص رقم حساب لضريبة القيمة المضافة على النحو التالي

اذهب إلى الموقع الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل.

تسجيل الدخول.

اختر الخدمات الإلكترونية.

انقر فوق “تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمنشآت”.

حدد “تسجيل الدخول إلى الخدمة”.

املأ استمارة التسجيل وهي بيانات الشركة (الاسم والعنوان والرقم الفريد). رقم السجل التجاري. التاريخ الذي تخضع فيه المنشأة للضريبة. قم بإرسال الطلب. أدخل المركز المالي للشركة من حيث الإيرادات السنوية لمعرفة الفئة التي تقع فيها المنشأة. في حالة عدم تواجد الشركة في المملكة، يجب تعيين ممثل ضريبي لها، ويجب إدخال جميع البيانات المتعلقة بذلك الممثل، مثل الاسم ورقم الهوية. رقم الهاتف المحمول. البريد الإلكتروني.

تحقق من صحة البيانات المدخلة، ثم انقر لقبول الإعلان.

انقر فوق حفظ.

بعد ة هيئة الزكاة والدخل لطلب التسجيل والموافقة عليها، سيتم استلام شهادة ضريبة القيمة المضافة للمنشأة.

متطلبات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للمنشآت

وافقت الهيئة العامة للزكاة والدخل على بعض الاشتراطات للمنشآت الراغبة في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وهي كالتالي

أن يكون لديك حساب نشط في بوابة الهيئة.

يجب أن تكون معلومات تسجيل الزكاة أو ضريبة الدخل حديثة.

وصل العائد السنوي إلى حد التسجيل الإلزامي أو الطوعي.

استعلام عن الرقم الضريبي بسجل رقم 1444

أتاحت الهيئة العامة للزكاة والدخل الاستعلام عن الرقم الضريبي برقم التسجيل باتباع الخطوات البسيطة الموضحة أدناه

الوصول المباشر إلى خدمة التحقق من تسجيل المنشآت بضريبة القيمة المضافة ”.

اختر نوع البحث في السجل التجاري.

اكتب الرقم التسلسلي.

انقر فوق “أنا لست روبوتًا”.

انقر فوق بحث.

ستظهر جميع التفاصيل المتعلقة بتسجيل ضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك رقمك الضريبي.

الاستفسار عن الرقم الضريبي للأفراد

يمكن الاستعلام عن الرقم الضريبي للأفراد باتباع الخطوات التالية

دخول الموقع الرسمي لمصلحة الزكاة والدخل “”.

اختر “تحقق” من قائمة الخدمات الإلكترونية.

انقر فوق “التحقق من شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة”.

أدخل البيانات المطلوبة.

انقر فوق بحث.

ستظهر جميع البيانات بما في ذلك الرقم الضريبي للشخص المسجل.

الاستعلام عن الرقم الضريبي للشركة

يمكن أيضًا التحقق من الرقم الضريبي للمنشأة باتباع ما يلي

دخول الموقع الرسمي لمصلحة الزكاة والدخل “”.

الضغط على “الخدمات الإلكترونية” من الأبواب الثابتة.

انقر فوق خدمة “التحقق من صحة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة”.

أدخل البيانات المطلوبة.

انقر فوق ‘إرسال.

كيفية إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

يمكن لأي فرد أو شركة إلغاء ضريبة القيمة المضافة إذا لم يعد المسجل يمارس نشاطه الاقتصادي، أو عندما لا تصل الإيرادات إلى حد التسجيل الإلزامي، أو في حالات أخرى يمكنك فيها إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، ويتم إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من خلال ما يلي

تسجيل الدخول إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ““.

تسجيل الدخول.

حدد “الضرائب غير المباشرة – ضريبة القيمة المضافة”.

انقر فوق تفاصيل التسجيل.

انقر فوق إلغاء التسجيل، أو اطلب تعليق الالتزام.

قم بتعبئة النموذج بالبيانات المطلوبة وإرساله.

ستتلقى إشعارًا عبر البريد الإلكتروني بالطلب. بعد أن يقوم موظف الهيئة بدراسة الطلب والرد عليه خلال مدة أقصاها 3 أيام.

سيتم توضيح سبب الموافقة على الطلب أو رفضه، إن وجد.

البضائع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة

أعلنت الحكومة السعودية عن مجموعة من السلع التي ستُعفى رسمياً من ضريبة القيمة المضافة، وهذه البضائع على النحو التالي

– توريدات وسائل النقل والخدمات الأخرى التي تندرج تحتها.

الخدمات التي يستوردها غير المقيمين من دول مجلس التعاون الخليجي.

بيع وتأجير العقارات السكنية.

الصادرات خارج دول مجلس التعاون الخليجي.

الخدمات المتعلقة بالنقل الدولي لكل من الخدمات والسلع.

توريد البلاتين والذهب والفضة للاستثمار.

اصدار جوازات السفر.

حسابات التوفير وحسابات الودائع والحسابات الجارية.

العلاجات والمعدات الطبية التي تحددها وزارة الصحة السعودية.

إصدار وتجديد رخص القيادة.

طلب التحقق من الرقم الضريبي

يوفر تطبيق ضريبة القيمة المضافة العديد من الخدمات المتعلقة بالضرائب، مثل خدمة التحقق من تسجيل المنشآت باستخدام الرقم الضريبي أو السجل التجاري مع إمكانية استخدام خاصية كود المسح في شهادة تسجيل المنشأة، أو إمكانية الإبلاغ عن المخالفات الضريبية للمنشآت مع خاصية تضمين الصور ومكان المخالفة. للعديد من بنود التعريفة في ضريبة القيمة المضافة. يمكنك تحميل التطبيق كالتالي

أجهزة iPhone يمكنك تنزيل التطبيق من متجر التطبيقات “”.

أجهزة Android يمكنك أيضًا تنزيل التطبيق من متجر “Google Play”.

كيفية التواصل مع الهيئة العامة للزكاة والدخل

يمكنك التواصل مع الهيئة العامة للزكاة والدخل من خلال قنوات الاتصال المختلفة وهي كالتالي

مقر الهيئة يمكنك زيارة مقر الهيئة على العنوان التالي شارع الأمير عبد الرحمن بن عبدالعزيز – حي المربع – الرياض 12628 – 11187، خلال أوقات الدوام الرسمي من الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً.

رقم الهاتف يمكنك التواصل مع الهيئة من خلال الرقم الداخلي 19993 أو الرقم الدولي 00966112048998.

البريد الإلكتروني يمكنك الكتابة للهيئة على البريد الإلكتروني التالي [email protected]

رابط للاستعلام عن الرقم الضريبي zatca.gov.sa

تقدم الهيئة العامة للزكاة والدخل خدمة الاستعلام عن الرقم الضريبي برقم السجل من خلال رابط إلكتروني يمكن للأفراد أو المؤسسات الدخول إليه “” وتسجيل الدخول واتباع الخطوات الموضحة أعلاه للتمكن من التحقق من التسجيل.

الاستعلام عن الرقم الضريبي برقم السجل 1444 ، يعتبر الرمز الضريبي هو طريبة القيمة المضافة على السلع التي يتم بيعها من قبل المنشأت سواء الكبيرة او الصغيرة ، بحيث يعتبر ذلك الرمز الدليل والمعرف لتلك الشركة البائعة ، مما يتم التسجيل عبر الدخول الى الموقع الإلكتروني لمصلحة الزكاة والدخل في المملكة .