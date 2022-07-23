الاستعلام عن الزيارات العائلية وشروط التقديم لطلب التأشيرة ، تشتهر المملكة العربية السعودية بان الكثير من الأجانب والمقيمين العرب يعملون لديها على أراضيها وذل لمكانة المملكة السعودية الاقتصادية فتقدم المملكة الكثير من الخدمات التي تكون موجهة الى المقيمين في البلاد وتوفر الكثير للزوار الذي يحبون ان يقيموا داخل المملكة والكثير من المقيمين يحبون ان يزوروهم عائلاتهم في السعودية لرؤيتهم ومشاهدة المعالم السياحية في البلاد.

استعلام عن زيارة عائلية

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن الزيارات العائلية وهي كالتالي

في البداية، يجب أن تذهب إلى موقع وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية من خلال النقر

ثم انتقل إلى صفحة الاستفسارات لطلبات التأشيرات المختلفة.

بعد ذلك يجب الضغط على الزر للاستعلام عن طلبات الزيارات العائلية.

بعد ذلك، انقر فوق الزر “استفسار عن الزيارات العائلية”.

في هذه الحالة يظهر طلب الاستمارة بكافة تفاصيلها وكذلك نتيجة الطلب المقدم.

شروط التقدم للحصول على تأشيرة زيارة عائلية

هناك مجموعة من الشروط التي وافقت عليها الوزارة لتقديم طلب التأشيرة، حيث أن الطلب صالح فقط بتقديم هذه الشروط وهي كالتالي

في البداية، يجب أن يكون لدى الشخص المتقدم لهذا الطلب تصريح إقامة ساري المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم هذا الطلب.

يجب أن يظل جواز سفر الشخص ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر قبل ذلك.

لا يجوز دعوة أي من أقارب الشخص عدا الأقارب من الدرجة الأولى كالأخوات والآباء والزوجة والأبناء.

لا يجوز تقديم هذه الطلبات خلال فترات الحج أو العمرة.

يجب دفع جميع الرسوم الخاصة بهذا الطلب، والتي تحددها وزارة الخارجية.

يجري العمل على تقديم مثل هذا الطلب، من خلال بوابة طلبات التأشيرة على موقع وزارة الخارجية.

يجب عليك التأكد من صحة جميع البيانات التي تم إدخالها في نموذج الطلب.

من الضروري الحصول على توقيع صاحب العمل الذي يعمل لديه مقدم الطلب، وكذلك ختم رسمي.

يجب أن يتم التصديق على هذا الطلب من قبل الغرفة التجارية.

يجب أيضًا الحصول على هذه التأشيرة من داخل سفارة الملكة.

بعد استكمال كل هذه الخطوات يتم النظر في الطلب وعلى أساسه تظهر النتيجة سواء تم قبولها أو رفضها.

كيفية تعديل طلب تأشيرة زيارة عائلية

هناك إمكانية لتعديل طلب تأشيرة الزيارة العائلية، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة خارجية المملكة، وتتمثل الطريقة في الخطوات التالية

ادخل على موقع وزارة الخارجية السعودية بالضغط.

أدخل اسم المستخدم الخاص بالشخص المتقدم للحصول على تأشيرة زيارة عائلية، بالإضافة إلى كلمة المرور.

بعد ذلك ستظهر صفحة للشخص بها جميع أنواع طلبات التأشيرة الخاصة به.

ينقر الشخص على الأمر الذي يريد تعديله، ثم ينقر على زر التعديل.

بعد ذلك يتم فتح صفحة جديدة تحتوي على الكثير من المعلومات سواء الاسم ورقم البطاقة والكثير من المعلومات، حيث يمكن في هذه الحالة تعديل أي معلومات يريد المستخدم تعديلها.

رسوم تأشيرة الزيارة العائلية

ترتبط رسوم تأشيرة الزيارة العائلية حسب مدة الزيارة، فكلما طالت مدة إقامة الأقارب مع الشخص المتقدم للحصول على التأشيرة، ارتفعت التكلفة، وسنعرض بعض الرسوم وهي

الزيارة العائلية التي تمتد لمدة أسبوعين فقط ستكلف 300 ريال فقط.

الزيارة العائلية التي تمتد لستة أشهر تكلف 3000 ريال.

إذا امتدت الزيارة العائلية لمدة عام كامل تكون التكلفة 5000 ريال، وإذا وصلت إلى عامين تكون التكلفة 8000 ريال.

المهن المسموح بها للزيارة العائلية

هناك عدد من المهن المسموح لها القيام بالزيارات العائلية داخل المملكة، ومن هذه المهن

مهن من الدرجة الأولى مثل الأطباء والمهندسين والمعلمين.

أصحاب المهن والحرف العادية، مثل المهن المتعلقة بالتسويق وكذلك الأعمال المحاسبية بالإضافة إلى إدارة الأعمال.

كيفية التقديم للزيارات العائلية

يجب اتخاذ مجموعة من الخطوات، من أجل التقدم بطلب للحصول على تأشيرة زيارة عائلية، والتي تتكون مما يلي

الانتقال إلى موقع وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بالضغط، ثم الضغط على خدمة تقديم التأشيرات.

بعد ذلك يجب الضغط على زر الأفراد ثم اختيار حالة مقدم الطلب سواء كان مقيمًا أو شخصًا يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي ويقيم في المملكة العربية السعودية أو غير ذلك.

أدخل جميع بيانات مقدم الطلب وتأكد من صحتها.

يجب بعد ذلك تسجيل رقم الهوية ورقم إقامة الشخص بالإضافة إلى العنوان.

يجب تسجيل جميع البيانات المطلوب إدخالها عن الزوار الذين يأتون إليها، مثل تاريخ ميلاد كل شخص وأرقام جوازات سفرهم وتاريخ ميلادهم.

بعد ذلك يجب الضغط على كلمة OK، ثم يظهر مربع يحتوي على رقم الطلب الذي قدمه، وفي هذه الحالة يجب على الشخص الاحتفاظ به، حتى يمكن إجراء استفسار عن الزيارات العائلية من خلاله.

بعد الانتهاء من هذا الأمر، يجب على الشخص التوجه إلى غرفة التجارة لإتمام عملية التوثيق.

بعد ذلك يتوجب عليك دفع جميع الرسوم الخاصة بالتطبيق، ثم متابعة هذا الطلب حتى ظهور نتائجه.

مقالتنا التي كانت بين ايديكم تحدث عن الخدمات التي توفرها المملكة العربية السعودية لزوارها الذين يستطيعون ان يستفيدوا من الخدمات التي تقدمها الحكومة لجعل اهاليهم يستطيعون زيارتهم في السعودية عنوان مقالنا هو الاستعلام عن الزيارات العائلية وشروط التقديم لطلب التأشيرة نسأل الله لكم التوفيق في كل الامور.