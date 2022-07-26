الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهُوية 1444 sbis.hrsd.gov.sa شُروطْ التقديم فِيْ منصة الدعم والحماية الاجتماعية

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهُوية، وهُو من أهم الأشياء التي يبحث عنها الملتحقون ببرنامج الأمان المطور، ويتم ذلك عن طريق الدخول إلى منصة الحماية الاجتماعية والدعم، والتي تعد من أهم الأمور، بحيث يمكن للمواطن معرفة ما إذا كان له الحق فِيْ معاش تقاعدي أم لا، ومن خلال سطور هذا التقرير سوف يتعرف عليه خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي 1444.

معاش الضمان الاجتماعي 1444

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة نظامًا ضمان المطور اعتمدت الجهات المختصة والمسؤولة فِيْ 20 نوفمبر 2022 آلية جديدة فِيْ توزيع منتجات الضمان الاجتماعي الجديدة، لضمان وصول هذه المدفوعات إلى أكثر الفئات استحقاقا من المواطنين السعوديين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط ​​، وتنوعت منتجات الضمان الاجتماعي بين دعم الموقف المالي المباشر لمقدم الطلب، وبرامج التدريب والتأهِيْل الموجهة للأشخاص القادرين على العمل لجعلهم أشخاصًا منتجين، وهذا ينعكس إيجابًا على وضعهم المالي وعلى المجتمع السعودي ككل من خلال النمو والازدهار.

شُروطْ مطور الضمان الاجتماعي

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 59 عامًا. ليس لديهم دخل يمنع الحصول على معاش. كَمْا يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم على أراضيها. فِيْ حين يجب ألا يكون هناك معيل قادر للمواطن الذي لا يستطيع العمل. يجب استكَمْال جميع المستندات المطلوبة للتسجيل فِيْ البرنامج. فِيْ حال كان مقدم الطلب من ذوي الاحتياجات الخاصة يجب أن يكون مسجلاً فِيْ الأنظمة السَعُودِيْة.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهُوية

يمكن إجراء الاستفسارات حول الضمان الاجتماعي باستخدام رقم التعريف، حيث أن من أسهل طرق الاستعلام اتباع الخطوات التالية للتأكد من أهلية الفرد ومؤهلاته لتلقي راتب الضمان الاجتماعي، وهذه الخطوات هِيْ كالتالي