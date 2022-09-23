الاستعلام عن العمال لدي المنشأة من التأمينات الاجتماعية ، تعتبر استشارة العاملين بالمنشأة من أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة ، التي تم الإعلان عنها لجميع المستفيدين منها في الأيام الماضية ، حيث يتم الإعلان عن هذه الخدمة من خلال الصفحة الرسمية للمؤسسة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر في الملمكة السعودية ، تابعوا معنا .

خطوات الاستعلام عن العمال لدي المنشأة

كَمْا تم الإعلان عنها إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي للمنشأة والنموذج وكيفِيْة استشارة عمال المنشأة. سنشرح ذلك أيضًا باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى الموقع الرسمي للمؤسسة ضمان اجتماعي. تسجيل دخول المستخدم للمؤسسة. اضغط على الخدمات الالكترونية ثم اختر الخدمة الخاصة بذلك. املأها وأدخل جميع البيانات المطلوبة منك ويجب أن تكون جميعها صحيحة. انقر فوق استعلام بعد الانتهاء من ملء البيانات. ستظهر شاشة بها قائمة بجميع المشاركين فِيْ التثبيت. فِيْ حالة عدم اكتمال الاستعلام، من الضروري ة البيانات المدخلة وإجراء الخدمة مرة أخرى.

استفسارات العمال بالمنشأة من التأمينات الاجتماعية

أعلنت المؤسسة العربية السَعُودِيْة للتأمينات الاجتماعية عن إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية التي تحصل عليها من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت. وشمل ذلك خدمة الاستشارة للعاملين بالمنشأة إلكترونيًا عبر موقعها الإلكتروني. يتيح ذلك لجميع المستفِيْدين التحقق من العمال وأرقامهم فِيْ منشأة معينة والتحقق من حالتهم أيضًا بطريقة إلكترونية سهلة وبسيطة. وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى استكَمْال التحول الرقمي للمملكة ونقل جميع خدماتها إلكترونيًا من خلال مواقع ومنصات رسمية معتمدة من المملكة.