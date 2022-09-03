الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم المدني مدينة الكويت 2022 ، يعتبر ذلك السؤال من الأسئلة التي دائماً ما تنتشر في معظم الاوقات لمعرفة قيمة المخالفة ان وجدت والعمل على دفعها دون التأخير لما يترتب عليها من الغرامات والمخاطر بسحب المركبات من قبل وزارة الداخلية الكويتية فرع الإدارة العامة للمرور ، ويتم العمل المخالفات المرورية في دولة الكويت 2022 لضمان حركة السير بعيداً عن الحوادث ، مما يدفع السائقين بالالتزام بقواعد السير لتجنب المخالفات ، تابعوا معنا .

الاستعلام عن المخالفات المرورية في الكويت

من خلال موقع وزارة الداخلية الكويتية، أصبحت فكرة الاستعلام عن المخالفات المرورية ودفع الغرامة سهلة للجميع، مما يوفر الوقت والجهد.

الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم المدني مدينة الكويت

هناك بعض الخطوات التي يجب اتخاذها قبل البدء في عملية الاستعلام عن المخالفات المرورية في دولة الكويت وهي

دخول الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الكويتية “.

انقر فوق علامة التبويب الخدمات الإلكترونية.

اضغط على مربع إدارة المرور العامة.

انقر فوق “الانتهاكات”.

اضغط على “استعلام عن المخالفات”.

اختر “أفراد”.

أدخل الرقم المدني في الخانة المخصصة لذلك.

انقر فوق الزر “استفسار”.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال لوحة الأرقام في الكويت

لم تطلق الإدارة العامة للمرور طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية بلوحة الأرقام، ولكن الاستعلام بالرقم المدني يكون كالتالي

دخول الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الكويتية “.

انقر فوق علامة التبويب الخدمات الإلكترونية.

اضغط على مربع إدارة المرور العامة.

انقر فوق “الانتهاكات”.

اضغط على “استعلام عن المخالفات”.

اختر “أفراد”.

أدخل الرقم المدني في الخانة المخصصة لذلك.

انقر فوق الزر “استفسار”.

الاستعلام عن المخالفات المرورية للشركات في الكويت

لكي تستفسر الشركات في دولة الكويت عن مخالفاتها المرورية، يجب اتباع الخطوات التالية

دخول موقع وزارة الداخلية الكويتية.

انقر على زر قائمة “الخدمات الإلكترونية”.

الضغط على زر “إدارة المرور العامة”.

انقر على زر قائمة “الانتهاكات”.

اضغط على “استعلام عن المخالفات”.

تفعيل خيار “الشركات”.

أدخل الرقم الموحد للشركة.

انقر فوق الزر “استفسار”.

تظهر مخالفات المرور.

دفع غرامة المخالفات المرورية في الكويت

يمكن دفع غرامة المخالفات المرورية في دولة الكويت باتباع الخطوات التالية

دخول موقع وزارة الداخلية الكويتية “”.

أدخل الرقم المدني.

انقر فوق الزر “استفسار”.

تحديد الطريقة التي يريد المواطن الدفع بها.

تسجيل البيانات المطلوبة لعملية الدفع.

تأكيد الدفعة.

أسعار المخالفات المرورية في دولة الكويت 2022

الحد الأدنى لعدد المخالفات المرورية في دولة الكويت هو 5 دنانير، وفي حالة زيادة الخطر الناتج عن هذه المخالفة، سيؤدي ذلك إلى زيادة قيمة الغرامة حتى 300 دينار.

مواد قانون المرور في الكويت 2022

بلغ عدد القوانين المتعلقة بالمخالفات المرورية في دولة الكويت 50 مادة، بهدف تقنين نظام المرور في دولة الكويت بالإضافة إلى القوانين التي توضح نظام ترخيص المركبات والسائقين، وتوضيح كافة الأمور المتعلقة بها. على المخالفات المرورية وقيمة الغرامة عن كل مخالفة. كما تواكب هذه القوانين كل التطورات القائمة. في العصر الحالي.

التواصل مع الإدارة العامة للمرور بدولة الكويت

يسهل التواصل مع الإدارة العامة للمرور بدولة الكويت من خلال إدارة العمليات بالاتصال على 25583888 أو 25583666 أو من خلال الموقع الرسمي لإدارة المرور الكويتية من خلال الخطوات التالية

اذهب إلى موقع إدارة المرور العامة “”.

انقر فوق الزر “اتصل بنا”.

انقر فوق علامة التبويب “أخرى”.

اكتب المعلومات المطلوبة.

انقر فوق الزر “إرسال”.

انتظر الرد.

رابط للاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم المدني مدينة الكويت

إن محاولة اللجوء إلى الرابط للاستعلام عن المخالفات المرورية برقم مدني فكرة سهلة على جميع المواطنين، حيث يستطيع المواطن بسهولة الاستفسار عن كافة مخالفاته المرورية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم المدني مدينة الكويت 2022 ، عملت وزارة الداخلية الكويتية على توفير امكانية الاستعلام عن المخالفات بشكل الكتروني ، وياتي ذلك من باب العمل على تخفيف على المقيمين والمواطنين ، وتخيف الضغوطات على المؤسسات الحكومة وتوفير الوقت والجهد دون الحاجة الى الذهاب مقرات الحكومة .