الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة قطر 2022 ، يعتبر ذلك السؤال من الأسئلة التي دائماً ما تنتشر في معظم الاوقات لمعرفة قيمة المخالفة ان وجدت والعمل على دفعها دون التأخير لما يترتب عليها من الغرامات والمخاطر بسحب المركبات من قبل الادارة العامة للمرور ، ويتم العمل المخالفات المرورية في قطر 2022 لضمان حركة السير بعيداً عن الحوادث ، مما يدفع السائقين بالالتزام بقواعد السير لتجنب المخالفات ، تابعوا معنا .

وزارة الداخلية قطر المخالفات المرورية

تم تحديد جميع تفاصيل المخالفات المرورية وغراماتها في دولة قطر بموجب قانون المرور الصادر في عام 2007 وما زال يعمل حتى يومنا هذا. الراحة للأفراد من خلال الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالمرور وأبرزها خدمة الاستعلام عن المخالفات بالإضافة إلى خدمة الدفع والاعتراض على المخالفات.

الاستعلام عن المخالفات المرورية بلوحة أرقام قطر

يتم الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق رقم لوحة الترخيص في دولة قطر باتباع الخطوات التالية

قم بزيارة موقع وزارة الداخلية القطرية.

اضغط على خدمات الوزارة وحدد الاستفسارات والطلبات.

انقر فوق خدمات المرور من القائمة اليسرى.

اضغط على خدمة المخالفات المرورية.

الضغط على رقم المركبة في خانة الاستعلام عن المخالفات.

أدخل رقم اللوحة في الحقل المقدم.

حدد نوع السيارة من القائمة المنسدلة.

أدخل رمز التحقق المرئي، ثم اضغط على زر الاستعلام.

عرض تفاصيل الانتهاكات التي يعرضها الموقع.

دفع المخالفات المرورية في قطر بالرقم الشخصي

يمكننا الاستفسار عن المخالفات المرورية في دولة قطر من خلال الرقم الشخصي كالتالي

الذهاب إلى “نظام الاستعلام عن المخالفات”.

اضغط على الرقم الشخصي بدلاً من رقم السيارة.

أدخل الرقم الشخصي ثم اكتب رمز التحقق المرئي.

انقر على أيقونة الاستعلام لمعرفة التفاصيل.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية في قطر للمنشآت

تستفسر المؤسسات المختلفة في دولة قطر عن المخالفات المرورية التي ترتكبها مركباتها باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى صفحة “الاستعلامات الداخلية”.

اضغط على حركة المرور من القائمة اليسرى، ثم اختر المخالفات المرورية.

حدد الاستعلام برقم المنشأة.

أدخل رقم المنشأة في الحقول المتوفرة.

أدخل رمز التحقق الذي يظهر في الصورة بشكل صحيح.

اضغط على زر الاستعلام لمعرفة المخالفات المرورية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية في قطر للسيارات الأجنبية

قدمت وزارة الداخلية خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية للمركبات غير القطرية عبر موقعها الرسمي، ويمكننا الاستفادة من هذه الخدمة ومعرفة المخالفات المسجلة على مركباتنا على النحو التالي

الذهاب إلى نظام الاستعلام عن المخالفات “”.

اختر للاستعلام عن المركبات غير القطرية.

حدد الدولة من القائمة المنسدلة، ثم اختر نوع السيارة.

أدخل رقم المركبة ثم اكتب الحروف الإنجليزية والعربية.

أدخل رمز التحقق، ثم انقر فوق خيار “استفسار”.

انتظر حتى يعرض الموقع الانتهاكات المسجلة.

دفع المخالفات المرورية في قطر

تم تقديم خدمة دفع المخالفات المرورية في دولة قطر من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية على الإنترنت، بالإضافة إلى تقديم هذه الخدمة عبر تطبيق مطراش 2 أيضًا، بحيث يمكن للسائق دفع المخالفات دون الحاجة. لزيارة الإدارة العامة للمرور، وذلك حرصًا من الوزارة على أوقات المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى.

خطوات دفع المخالفات المرورية

يمكن للسائقين دفع غرامات المخالفات المرورية القطرية باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى بوابة الخدمات الإلكترونية “”.

قم بتسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية باستخدام معلومات البطاقة الذكية.

انقر فوق خيار خدمات المرور.

الضغط على خدمة المخالفات المرورية.

انقر لدفع الغرامات.

أدخل المعلومات المطلوبة من قبل النظام.

تحقق من تفاصيل الانتهاكات.

اتبع التعليمات لإتمام عملية الدفع.

كيفية تقديم شكوى بشأن مخالفة مرورية في قطر

يمكننا تقديم الشكاوى المتعلقة بالمخالفات المرورية في دولة قطر بسهولة بالغة من خلال الخطوات التالية

زيارة بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “.

أكمل خطوات تسجيل الدخول إلى البوابة.

انقر فوق خدمات المرور من القائمة الرئيسية.

الضغط على خدمة اعتراض المخالفات المرورية.

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتقديم اعتراضك.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة قطر 2022 ، اتاحت إدارة المرور القطرية بتوفير إمكانية الاستفسار عن لوحة المركبة والمخالفات التي تتعلق بالشخص عبر استخدام رقم اللوحة ، كما يوجد إمكانية دفع المخالفات إن وجدت بشكل الكتروني ، وتعرفنا على خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية في قطر للمنشآت .