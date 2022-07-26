الاستعلام عن المخالفات دبي ،لقد وفرت شرطة مرور دبي خدمة تقوم على التواصل هاتفيًا من أجل تسجيل بلاغ عن حوادث الطرق هاتفيًا عن طريق رقم مرور دبي التالي: 901 وبجانب تمكن من الإبلاغ عن حوادث المرور من خلال رقم شرطة مرور دبي و متوفر أيضًا خدمة الإبلاغ عن الحوادث عبر البوابة الالكترونية لشرطة دبي والاستعلام عن خدمة رقم مرور دبي للمخالفات المرورية والاستعلام عنها .

التعريف بخدمة دبي للاستعلام عن المخالفات 2022

دبي من أكثر المدن التزامًا بتطبيق القوانين، لكنها مع ذلك حريصة على راحة مواطنيها والمقيمين فيها، ومن الوسائل التي استخدمتها لتوفير الراحة للمواطنين إنشاء تحقيق دبي 2022 للمخالفات. الخدمة حيث يمكن للمواطنين دفع الغرامات المستحقة لهم نتيجة مخالفاتهم المرورية والاستعلام عنها إلكترونياً في أسرع وقت ممكن، وهذا راحة للمواطنين وموظفي المرور خاصة في ظل جائحة كورونا، وما إلى ذلك. الخدمات الإلكترونية تفيد الحكومة والمواطنين، وتوفر الجهد والوقت، وتسرع في تحصيل الحكومة للمخالفات لتسريع توجيهها إلى خزينة الدولة وتقديم خدمات جديدة للمواطنين.

أهمية الاستعلام عن الانتهاكات في دبي 2022

تراعي دبي دائمًا التحديث المستمر لقانون المخالفات المرورية، وتطالب المواطنين بمواكبة التحديثات المستمرة لقوانين المرور من خلال قسم اللوائح والقوانين في المدونة. الدفع الإلكتروني للغرامات.

طرق الاستعلام عن انتهاكات دبي 2022

هناك عدة طرق يمكن من خلالها رصد المخالفات المرورية، ويمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية عن دبي 2022، وذلك لتوفير الوقت والجهد، وعدم التعرض لغرامات التأخير. ومن أهم هذه الطرق

موقع هيئة الطرق والمواصلات

وهي أكبر سلطة حكومية معنية بالنقل والمواصلات. ومن هنا يوفر الموقع الرسمي للهيئة حزمة من الخدمات المتعلقة بالطرق والمواصلات، وأهمها الاستعلام عن مخالفات دبي 2022، حيث يمكن لصاحب المخالفة بسهولة الاستفسار عن مخالفة مركبه. حيث يتم دفع قيمة المخالفات المستحقة له إلكترونياً وذلك بالذهاب إلى الموقع وإدخال البيانات التالية

انتقل إلى الموقع الرسمي للهيئة.

رقم رخصة القيادة لمالك المركبة مع المخالفة.

تفاصيل لوحة المركبة.

رقم المخالفة على المركبة.

رقم الملف المروري للمركبة.

بعد إدخال البيانات السابقة يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة البحث وخلال أقل من دقيقة يحصل طالب الاستعلام على كافة تفاصيل المخالفة على مركبته ودفع قيمة المخالفة.

موقع شرطة دبي

هناك تعاون مستمر بين الجهات المعنية في دبي، بما في ذلك التعاون القائم بين شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، من خلال المركز الإلكتروني لشرطة دبي الذكية، والذي يمكن من خلاله التعرف على المخالفات التي تتعرض لها المركبات والاستعلام عن تفاصيلها. امكانية سداد الفاتورة عن طريق ادخال البيانات التالية

انتقل إلى الموقع الرسمي لشرطة دبي.

أدخل رقم رخصة القيادة.

أدخل رقم لوحة المركبة.

أدخل رمز المرور

بعد ذلك يستطيع المتعلم معرفة جميع التفاصيل والاستعلام عن جميع المخالفات ودفع قيمتها إلكترونياً على أن يدفع خمسة دراهم إضافية مقابل الحصول على نسخة ورقية من تقرير المخالفات.

موقع وزارة الداخلية

حيث تقدم وزارة الداخلية في دبي أربعة خيارات مهمة للمواطنين يمكن من خلالها الاستعلام عن المخالفات المرورية لعام 2022 وهي

الاستفسار عن طريق التطبيق الإلكتروني للوزارة.

الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

أكشاك الخدمة الذاتية التابعة لوزارة الداخلية بدبي.

مراكز الخدمة التي تقدمها الوزارة.

من خلال أي من هذه الخيارات يمكن للمواطن الاستعلام عن المخالفات المرورية ودفع الغرامة.

خدمات سالك

هي إحدى الخدمات الإلكترونية لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، إلا أن خدمات سالك تقدم العديد من الخدمات الأخرى غير مجرد الاستعلام عن المخالفات المرورية. سالك الكتروني.

خدمة دبي الآن

هو تطبيق إلكتروني يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية ومنها الاستعلام عن المخالفات في دبي 2022. ومن خلال التطبيق يمكن للمخالف الاستعلام عن مخالفاته ودفع الفواتير المستحقة عليه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام تطبيق دبي الآن لدفع جميع الفواتير الحكومية الخاصة بالكهرباء والمياه والغاز والفواتير الأخرى. وكذلك الانتهاكات البلدية بحقه.

قيمة المخالفات المرورية في دبي 2022

يجب على كل مالك مركبة معرفة قيمة المخالفات المرورية للعام الحالي 2022، وكذلك تحديد كافة التفاصيل التي يمكن من خلالها لسائق المركبة تجنب المخالفات، كما يمكن لسائق المركبة تجنب جميع الحوادث المرورية التي قد يقوم بها. يتعرضون لها إذا لم يكونوا على دراية كافية بالتعليمات وقوانين المرور، بالإضافة إلى توفير الحماية اللازمة من خلال الامتثال الكامل لجميع قوانين وقواعد المرور، وكذلك تجنب دفع غرامات باهظة عند عدم الإلمام بقواعد المرور والالتزامات. يمكن معرفة المخالفات المرورية من خلال الاطلاع على قانون المرور الذي ينص على الغرامات التالية

ستؤدي غرامة استخدام الهاتف أثناء القيادة إلى جمع 4 نقاط سوداء بقيمة 800 درهم.

غرامة الإطارات غير العاملة 4 نقاط سوداء وغرامة 500 درهم.

قيمة عدم ربط الحزام أثناء القيادة 400 درهم بالإضافة إلى الحصول على 4 نقاط سوداء.

قيمة تغيير لون السيارة دون اثبات ذلك بترخيص يدفع 800 درهم غرامة.

قيمة عدم الحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة تعطل المركبة وتعطل حركة السير يتم دفع 500 درهم.

غرامة وقوف مركبة على طريق المشاة دفعة 500 درهم.

قيمة غرامة نقل الركاب بدون ترخيص 300 درهم والحصول على 24 نقطة سوداء.

قيمة وضع السيارة في مكان محظور ستكسب 6 نقاط سوداء ودفع غرامة قدرها 1000 درهم.

قيمة دوران المركبة في مكان غير مناسب، مع دفع غرامة مقدارها 500 درهم وكسب 4 نقاط سوداء.

تجاوز الحد الأقصى للسرعة 80 كيلومترًا في الساعة، وسيتم حجز السيارة لمدة 40 يومًا بغرامة 3000 درهم و 23 نقطة سوداء.

تجاوز الحد الأقصى للسرعة البالغة 60 كيلومترا في الساعة، وغرامة ألفي درهم، و 12 نقطة سوداء، وحجز المركبة لمدة ثلاثين يوما.

تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بخمسين كيلومترا في الساعة يعاقب بغرامة ألف درهم.

تجاوز السرعة المحددة 40 كيلومترا في الساعة بغرامة 700 درهم.

تجاوز السرعة المحددة بثلاثين كيلومترا في الساعة وغرامة قدرها 600 درهم.

تجاوز السرعة المحددة بعشرين كيلومترا في الساعة وغرامة 300 درهم.

القيادة بدون لوحات هي غرامة 3000 درهم

ما هو نظام النقاط السوداء في دبي

هي من الأنظمة المعمول بها في دبي والتي يتم من خلالها احتساب قيمة المخالفات المرورية، والغرض منه ردع المخالفين لقواعد المرور وخاصة من تتكرر مخالفاتهم، حيث يتم سحب رخصة القيادة من السائق، والعمل هو توقف ويمنع من قيادة السيارة لعامل كامل إذا وصل إلى نقطته السوداء حسب المخالفات التي ارتكبت بـ 24 نقطة سوداء، لكن إدارة المرور وفرت للسائقين المخالفين إمكانية الخضوع لبرنامج تدريبي للحد من المخالفات المرورية. حيث يتم سحب 8 نقاط سوداء منه بمجرد خضوعه للبرنامج وتجنب منعه من القيادة.

ومن منطلق الحرص التي دائما يكون من السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير الاسهل في المعاملات الحكومية، فقد وفرت مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية للجمهور وفي هذا المسار أيضا أطلقت شرطة مرور دبي العديد من خدماتها إلكترونيًا، ومن ضمنها خدمة الاستفسار عن المخالفات المرورية ودفعها.