الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية reef.gov.sa للمستحقين بالمملكة

استعلام عن برنامج ريف دفعة جديدة رقم الهوية المستفيدون الوطنيون برنامج التنمية الريفية في مملكة وزارة الزراعة بدعم مالي مباشر من خلال الرابط الرسمي reef.gov.sa مع الخطوات ، تجدر الإشارة أيضًا إلى أن متلقي الدعم الذين تم رفض طلبهم يمكنهم تعديل بيانات القبول مرة أخرى خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ الرفض عبر الموقع الرسمي لموقع الدعم الريفي الحكومي بالمملكة. المملكة العربية السعودية. reef.gov.sa ، من الجدير بالذكر أن برنامج الشعاب الحكومية هو البرنامج الذي تم تخصيصه لدعم المزارعين وعائلاتهم في المملكة العربية السعودية ، بنسبة تقدر بـ 10٪ من رأس المال المسجل في بيانات طلب المستفيد ، بدعم يقدر بـ 54.000 ألف ريال سعودي سنويا ، لكل من برامج التنمية المستدامة للبن والعسل والفواكه مثل العنب والفراولة والليمون والمانجو ، كما يتم تقديم طلب الدعم الريفي إلكترونيًا ، وفقًا للإجراءات الوقائية والاحتياطية المتبعة في المملكة.

خطوات الاستعلام عن برنامج Reef 2022

للراغبين في الاستفسار عن مستحقات الدعم المالي حسب وزارة البيئة والمياه الزراعية في المملكة العربية السعودية برنامج الشعاب المرجانية الحكومي ، اتبع الخطوات التالية بالترتيب:

أولاً ، انتقل إلى ارتباط موقع الويب برنامج الشعاب الحكومية.

يجب أن تكتب أيضًا رقم الهوية الوطنية للمستخدم المسجل في البرنامج.

للمستخدم المسجل في البرنامج. اكتب أيضًا رقم المستخدم وكلمة المرور.

اذهب إلى القائمة الرئيسية وانقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

يجب عليك أيضا النقر فوق رمز الاستعلام.

شروط القبول في برنامج ريف السعودية 2022

من أهم شروط استحقاق دعم البرنامج الريفي في المملكة لدعم الأسر الريفية السعودية نذكرها بالترتيب التالي:

أولاً: أن يكون مؤهلاً للحصول على إعانة من مواطن سعودي أو أحد حاملي بطاقة التنقل.

وكذلك شرط أن يكون طالب الدعم الريفي ، الذي يعمل في المهن الزراعية المحددة بالبرنامج ، أو سكان المنطقة الإدارية المشمولين بالدعم.

كما يجب ألا يكون طالبًا دعم الريف موظفو القطاع الحكومي في المملكة أو القطاع الخاص.

موظفو القطاع الحكومي في المملكة أو القطاع الخاص. كما يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.

كما يجب على مقدم طلب الدعم أن يقدم ، مع جميع المستندات الإثباتية المتعلقة بعمله في المهن الزراعية ، من الجهات الرسمية.

كما يجب ألا يزيد دخل طالب الإعالة عن 6000 ريال سعودي شهريًا.

لايجوز التقدم بطلب إعانة أكثر من ثلاث مرات بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 54 ألف ريال سعودي سنويا.

يجب أن يكون لمقدم طلب الدعم أيضًا حساب مصرفي نشط مسجل في المنصة.

في النهاية ، يجب على مقدم طلب دعم Reef الامتثال لجميع الشروط الصحية والفنية للبرنامج.

Reef.gov.sa يدعم أهداف 2022

بالإضافة إلى ما سبق ، تم إطلاق برنامج الريف الحكومي في المملكة العربية السعودية من قبل وزارة البيئة والمياه الزراعية للأهداف التالية: