الاستعلام عن بطاقة التموين موقع دعم مصر الرسمي 2022 بالإسم والرقمي القومي ،تعتبر من أهم وأكثر الخدمات الإلكترونية التي قدمتها الحكومات المصرية من أجل التسهيل على المواطنبن الوصول الى كافة الخدمات العامة ،بالإضافة الى حل المشكلات الناتجة عن الزيادة السكانية وإنشاء بطاقة بنظام رقمي للتموين والدخول على الصفحة الإلكترونية بسهولة من المنزل.

استعلام عن موقع دعم البطاقة التموينية فِيْ مصر

يحتل الاستعلام عن البطاقة التموينية على موقع دعم مصر وموقع دعم مصر مؤخرًا مكانة واهتمامًا خاصًا للمصريين الآن، وكان على رأس مؤشرات جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي فِيْ الساعات الأخيرة، خاصة بعد تحسين الخدمة الرقمية وتطوير استعلام على البطاقة التموينية وإجراءات التسجيل للاستفادة من نظام الدعم.

بوابة مصر للدعم الرقمي

لتسهِيْل الاستفسار عن البطاقة التموينية وموقع دعم مصر للمصريين ومستلمي الدعم، نوفر لك الخطوات التفصيلية للاستعلام عن البطاقة التموينية من موقع البوابة الرقمية المصرية ومن خلال موقع دعم مصر لكل ما يتعلق بها. على البطاقة التموينية حيث أن الخطوات كالتالي:

ادخل رَابِطْ مصر الرقمية للتشاور حول البطاقة التموينية.

تسجيل الدخول

انقر على أيقونة خدمات التموين

الضغط على طلب تغيير البطاقة التموينية

انقر فوق بدء الخدمة

ستظهر بيانات البطاقة التموينية المتعلقة بعدد أفراد الأسرة فِيْ البطاقة التموينية ورصيد البطاقة التموينية.

كيفِيْة تسجيل رقم هاتف محمول على موقع دعم مصر

كَمْا يمكن لجميع المواطنين المستفِيْدين من خدمة البطاقة التموينية تلقي رسائل سرية من الوزارة لتحديث بياناتهم من خلال تسجيل الدخول إلى بوابة الدعم الرقمي فِيْ مصر وتسجيل رقم هاتفهم المحمول الرسمي من خلال الخطوات التالية:

الدخول فِيْ موقع دعم مصر

تسجيل رقم البطاقة التموينية

انقر فوق التالي

سوف تدخل إلى صفحة بها اسم صاحب البطاقة التموينية وحقل آخر لتسجيل رقم الهاتف المحمول.

انقر فوق تسجيل رقم الهاتف

ستظهر رسالة تفِيْد بأنه سيتم الرقم

الاستعلام عن بطاقة التموين موقع دعم مصر الرسمي 2022 بالإسم والرقمي القومي كما وشهدت البلاد في السنوات الأخيرة عدد من التطورات والتي أخذت الى تحسين البنية التحتية وحل كثير من المشاكل الإقتصادية والتعليمية والصحية عبر أجهزة الجوال.