الاستعلام عن تأشيرة البحرين برقم الجواز 2022 ، تعتبر الحكومة داخل دولة البحرين إحدى الحكومات التي تتميز بتوفير الخدمات الالكترونية في العديد من جوانب الحياة من أجل التخفيف على المواطن دون الحاجة الى الذهاب الى المؤسسات الحكومية ، وتعتبر خدمة استعلام عن تأشيرة برقم الجواز عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للخدمات الحكومية والتي تعد من المنصات ذات الاهمية في البحرين ، ويتم الاستفسار حول التأشيرة بشكل الكتروني لتمكين الأفراد من الاستعلام عن أوضاع طلبات التأشيرة الخاصة بهم ، تابعوا معنا .

خدمة الاستعلام عن التأشيرة

خدمة الاستعلام عن التأشيرة هي إحدى الخدمات الإلكترونية المتوفرة على البوابة الوطنية للخدمات الحكومية في مملكة البحرين. هي خدمة يستفيد منها المواطنون والمقيمون عندما يرغبون في الحصول على تأشيرة للسفر إلى الخارج أو داخل المملكة. من خلال خدمة التأشيرة الإلكترونية، يمكن للأفراد طلب إصدار تأشيرة أو الاستعلام عن الطلب في وقت لاحق، والاستفادة من هذه الخدمة أيضًا الشركات والمؤسسات ؛ حيث يمكنهم الحصول على تأشيرات لعائلات الموظفين لدخول الأراضي البحرينية.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة البحرين برقم جواز السفر

يمكن للأفراد الاستعلام عن تأشيرة البحرين بأكثر من طريقة ؛ فيما يلي خطوات الاستعلام عن رقم جواز السفر

انتقل إلى البوابة الوطنية لمملكة البحرين “”.

انقر فوق بيانات ترتيب الكلمات.

حدد خيارًا ليس له ضامن، ثم قم بتنشيط خيار رقم الطلب.

أدخل رقم الطلب في مجاله.

أدخل رقم جواز السفر في حقله.

اكتب تاريخ ميلاد حامل جواز السفر.

تحديد جنسية حامل الجواز.

انقر على أيقونة “بحث”.

ستظهر حالة بيانات تأشيرة البحرين.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة البحرين برقم التأشيرة

كما يمكن الاستعلام عن تأشيرة البحرين باستخدام رقم التأشيرة للأفراد باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى البوابة الوطنية لمملكة البحرين “”.

انقر فوق بيانات ترتيب الكلمات.

حدد خيارًا ليس له ضامن، ثم اختر رقم الطلب.

أدخل رقم التأشيرة في الحقل المخصص لها.

أدخل رقم جواز السفر الخاص بالمستخدم.

اكتب تاريخ ميلاد حامل جواز السفر.

اختر جنسية حامل جواز السفر من القائمة.

انقر فوق أيقونة البحث لعرض تفاصيل حالة التأشيرة.

الاستفسار عن تأشيرة البحرين له كفيل

إذا كانت تأشيرة السفر لدولة البحرين لها ضامن فيمكن الاستفسار عنها باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع بوابة البحرين الوطنية “”.

انقر فوق بيانات ترتيب الكلمات.

حدد خيارًا له ضامن من بين الخيارات المتاحة.

اكتب الرقم التعريفي للكفيل أو الضامن في مملكة البحرين.

أدخل كلمة مرور حساب المفتاح الإلكتروني للمستخدم.

انقر على أيقونة الاستمرار.

اتبع التعليمات المتبقية لإظهار تفاصيل التأشيرة.

كيفية إصدار التأشيرة في البحرين

بعد أن تعرفنا على طرق الاستعلام عن تأشيرة السفر في مملكة البحرين، سنتعرف في النقاط التالية على خطوات التقدم للحصول على تأشيرة لزيارة البحرين

انتقل إلى البوابة الوطنية لمملكة البحرين “”.

انقر على خيار “قائمة” في قسم الطلبات والتأشيرات.

انقر فوق طلب التأشيرة.

انتقل إلى قسم نظام المفتاح الإلكتروني الموحد.

إضافة رقم هوية الضامن داخل البحرين.

إضافة كلمة المرور لفتح حساب الضامن الإلكتروني.

اضغط على أيقونة تسجيل الدخول، ثم أدخل المعلومات المطلوبة.

اتبع التعليمات لإكمال طلب إصدار التأشيرة.

رابط الاستفسار عن تأشيرة البحرين

رابط الاستفسار عن تأشيرة البحرين رابط واحد، ويمكنك الانتقال إليه مباشرة “”، ثم اتباع الخطوات المذكورة في إحدى طرق الاستعلام عن التأشيرة التي تعرفنا عليها في الفقرات السابقة ؛ حيث يمكن معرفة حالة التأشيرة مع كفيل أو تأشيرة بدون كفيل.

الاستعلام عن تأشيرة البحرين برقم الجواز 2022 ، تعتبر التأثير هي إحدة الاوراق التي استخراجها الى السفر خارج الدولة التي يتواجد بها الشخص ، ولكل دولة هنالك تأشيرة خاصة بها تختلف عن غيرها من الدول ، كما تعرفنا بالخطوات على الطريقة التي تمكنهم من إصدار تأثيرة والاستعلام عنها أيضاً .