خطوات الاستعلام عن تأشيرة البحرين برقم الجواز، تأشيرة البحرين هي واحدة من أبرز الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر البوابة الوطنية للاستعلامات الإلكترونية وهي متاحة في مملكة البحرين، ويوجد العديد من الخدمات الإلكترونية عبر البوابة المخصصة للمواطنين والمقيمين ومن تلك الخدمات خدمه الاستعلام عن تأشيرة البحرين الذي يحتاجها المواطنون المقيمون في المملكة البحرينية.

خدمة الاستعلام عن التأشيرات

يمكن الاستعلام عن التأشيرات عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة البوابة الوطنية للخدمات الحكومية في البحرين، وهي واحدة من الخدمات التي يستفيد منها المواطنون والمقيمون في المملكة البحرينية الراغبين في استخراج تأشيره السفر إلى خارج البلاد ويمكن إلى المواطن من خلال التأشيرة الإلكترونية طلب إصدار تأشيره أو الاستعلام عن الطلب في وقت ما، ويمكن أن يستفيد من تلك التأشيرة المؤسسات والشركات والعائلات والموظفون في الأراضي البحرينية.

كيفية الاستعلام عن تأشيره البحرين برقم الجواز

يمكن إلى الأفراد الاستعلام عن تأشيره البحرين بأكثر من طريقه هو ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

عليك الدخول لموقع البوابة الوطنية للمملكة البحرين “من هنا.

ثم الضغط على كلمه بيانات الطلب.

الضغط على خيار ليس لها ضامن ومن ثم تفعيل خيار رقم الطلب.

إدخال رقم الطلب ومن ثم إدخال رقم جواز السفر في الحقل الخاص.

كتاب التاريخ الميلاد لصاحب السفر.

تحديد جنسية مقدم جواز السفر والضغط على أيقونة بحث.

ثم ستظهر لك حاله بيانات التأشيرة.

خطوات الاستعلام عن تأشيره البحرين برقم التأشيرة

يمكن الاستعلام عن تأشيرة البحرين برقم التأشيرة للأفراد من خلال اتباع الخطوات التالية:

الضغط على البوابة الوطنية للمملكة البحرين.

النقر على كلمه بيانات الطلب.

تحديد خيار ليس لها ضامن.

ثم عليك يدخل رقم التأشيرة ورقم الجواز وتاريخ ميلاد صاحب جواز السفر

تعبئه تاريخ الميلاد وتحديد الجنسية من القائمة العلوية.

ثم النقر على بحث لتظهر تفاصيل التأشيرة.

طريقة إصدار تأشيرة في البحرين

يمكنك إصدار تأشيره في البحرين للسفر من خلال تقديم طلب للحصول على تأشيره وذلك باتباع الخطوات الآتية:

الذهاب لموقع البوابة الوطنية لمملكة البحرين من هنا.

النقر على خيار قائمة أداره الطلبات والتأشيرات.

ثم النقر على طلب إصدار تأشيره.

بعد ذلك الانتقال إلى قسم المفتاح الإلكتروني الموحد.

ثم عليك أضافه رقم الضامن داخل البحرين.

وتعبئه رقم المرور لحساب الدخول الإلكتروني ثم إدخال خيار دخول.

عليك اتباع التعليمات لكي تستكمل الطلب ويتم إصدار التأشيرة.

يمكن الاستفسار عن تأشيره البحرين من خلال رابط الدخول الموحد الخاص بالمملكة البحرينية وذلك باتباع الخطوات المذكورة في الأعلى لكي يتم الاستفسار عن التأشيرة ومعرفة كيفية صدورها.