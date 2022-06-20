الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم التأشيرة عبر visa.mofa.gov.sa وبرقم الجواز عبر enjazit.com.sa

يعتبر الاستعلام عن تأشيرة سعودية برقم التأشيرة من أكثر ما يتم البحث عنه ضمن عمليات البحث ، ويأتي ذلك بالتزامن مع الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الخارجية السعودية ، عبر منصة فيزا وإنجاز ، وهذا هو ما سنشرح أكثر في هذا المقال.

الاستعلام عن الفيزا السعودية برقم التأشيرة

إليك طريقة الاستعلام عن تأشيرة سعودية ، من خلال إدخال رقم التأشيرة بهذه الطريقة:

في البداية ، يذهب الشخص المستفسر مباشرة إلى الموقع الرسمي لمنصة التأشيرةوزارة الخارجية السعودية.

بعد ذلك ، يقوم المستخدم بإدخال الرمز للاستعلام عن حالة الطلب.

بعد ذلك ، يتم تحديد نوع الطلب الذي يريد مقدم الطلب الاستفسار عنه.

بعد ذلك ، يقوم مقدم الطلب بتسجيل رقم طلب التأشيرة الخاص به مع الإدخال الصحيح لرقم جواز السفر الخاص به ، بالإضافة إلى إدخال الرمز المرئي الذي يظهر أمام مقدم الطلب على الصفحة.

ثم يقوم مقدم الطلب بعد ذلك بإدخال رمز الاستعلام ، وستظهر جميع البيانات المتعلقة بتأشيرة مقدم الطلب المراد الاستعلام عنها أمام مقدم الطلب.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة سعودية برقم جواز السفر

تتم عملية الاستعلام عن التأشيرة وصلاحيتها بشكل صحيح من خلال الخطوات التالية:

في البداية ، يدخل مقدم الطلب منصة انجاز ه.

ثم تأتي خطوة تحديد نوع الطلب المطلوب الاستعلام عنه.

بعد ذلك ، سيدخل مقدم الطلب رمز الاستعلام عن التأشيرة.

هنا تأتي خطوة إدخال عدد من البيانات ، عليه تسجيل رقم جواز سفره مع إدخال رقم السجل المدني داخل خانة البيانات المخصصة لذلك.

ثم يقوم بتسجيل الشفرة المرئية بشكل صحيح ، بحيث تتم عملية الاستعلام بشكل صحيح.

بعد ذلك يقوم المتقدم بإدخال أيقونة الاستفسار التي تظهر أسفل الصفحة.

وفقًا لذلك ، ستظهر جميع معلومات التأشيرة الخاصة به مباشرة أمامه.

هنا قمنا بشرح جميع المعلومات حول كيفية الاستعلام عن التأشيرة السعودية من خلال رقم التأشيرة. كل ما يتعين علينا القيام به هو أخذ كل خطوة ذكرناها في الاعتبار ، حتى نتمكن من معرفة البيانات الموجودة على التأشيرة السعودية بشكل صحيح دون أي أخطاء.