الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز عبر منصة إنجاز

الاستعلام عن الفيزا السعودية برقم جواز السفر من خلال منصة انجاز. وفرت وزارة الخارجية منصة إنجاز لخدمة المواطنين والمقيمين والزوار فيما يتعلق بالتأشيرات ، حيث يمكنهم الاستعلام عن صلاحية التأشيرة من خلالها والحصول على تأشيرة العمرة والحج وغيرها من الخدمات التي يمكن إنجازها بسرعة و بكل سهولة دون بذل الكثير من الوقت والجهد ، ومن خلال ما يلي نقدم لك طريقة الاستعلام عن Visa عبر منصة انجاز.

الاستعلام عن الفيزا السعودية برقم جواز السفر

يمكن لجميع المواطنين في المملكة والزوار والمقيمين الاستعلام عن التأشيرة عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى القنصلية وإضاعة الوقت وبذل الكثير من الجهد. لذلك ، أتاحت المملكة منصة بوابة التأشيرات الإلكترونية بحيث يمكن للجميع الاستعلام عن التأشيرة برقم جواز السفر بسهولة باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة إنجاز عبر رابطها الرسمي. اضغط على استعلام عن التأشيرة السعودية مع رقم جواز السفر. أدخل رقم جواز السفر. تحديد نوع التأشيرة سواء كانت تأشيرة عمل أو دراسة أو زيارة أو تأشيرة أخرى. ثم حدد الوجهة. قم بتدوين رمز التحقق المرئي ثم انقر فوق Query. ستظهر عبارة “تأشيرة صادرة برقم جواز السفر”. إذا كان هناك خطأ في البيانات ، سيظهر خطأ. في هذه الحالة ، يرجى المحاولة مرة أخرى. في حالة عدم إصدار التأشيرة ، يجب عليك الذهاب إلى الشركة ومعرفة أسباب الرفض.

الاستعلام عن التأشيرة عن طريق رقم الطلب

يمكنك الاستعلام عن التأشيرة برقم الطلب من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى منصة التأشيرات الإلكترونية إنجاز. اختر للاستعلام عن التأشيرة مع رقم الطلب. اكتب رقم الطلب ورقم جواز السفر. ثم اكتب الرقم المكتوب في الصورة. انقر فوق استفسار.

كيفية الاستعلام عن التأشيرة برقم الهوية

كما يمكن الاستعلام عن التأشيرة برقم الهوية باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر. تحديد أفراد أبشر. تسجيل الدخول باسمك ورقم الهوية. انقر فوق الاستعلام عن التأشيرة مع رقم الهوية. أدخل رقم الهوية والبيانات المطلوبة. انقر فوق استفسار.

إلى هنا قدمنا ​​لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن التأشيرة عن طريق رقم جواز السفر.