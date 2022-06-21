الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز عبر وزارة الخارجية منصة التأشيرات visa.mofa.gov.sa

يود الكثير منا الاستفسار عن تأشيرة سعودية برقم جواز سفر للسفر إلى المملكة العربية السعودية لزيارة العائلة والأصدقاء المقربين أو أداء فريضة الحج ، وكذلك لبعض الأغراض الأخرى ، لذلك من خلال هذا المقال سوف نقدم بعض الطرق المختلفة كيف تستفسر عنها. أهم المعلومات.

الاستعلام عن الفيزا السعودية برقم جواز السفر

قبل بداية كل موسم حج يفكر الكثير منا في بعض الأمور أهمها معرفة مدة التأشيرة ، ومنهم من يخشى مواجهة مشكلة تمنعهم من السفر ، لذلك سنشرح فيما يلي خطوات الاستعلام عن التأشيرة:

في البداية ، يجب عليك تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية للتحقق من التأشيرة.

ثم نختار صندوقًا منصة التأشيرات.

في الصفحة الأولى ، ستلاحظ وجود كلمة استعلام.

بعد ذلك نضغط عليها ونختار الاستعلام عن طلب التأشيرة.

تحتاج إلى كتابة رقم طلب التأشيرة ورقم جواز السفر الخاص بك.

بعد ذلك ستلاحظ ظهور صورة مستطيلة بداخلها بعض الأرقام الملونة. عليك أن تكتب الأرقام بنفس الطريقة بالضبط.

في النهاية يجب الضغط على كلمة “استفسار” وستظهر جميع البيانات المتعلقة بالتأشيرة وفترة صلاحيتها.

رسوم تأشيرة المملكة العربية السعودية لعام 2022

يرغب الكثير منا في معرفة رسوم تأشيرة المملكة العربية السعودية للعام الجديد لدفعها ومن يتعافى من دفع أي رسوم ، لذلك سنشرح بعض المعلومات حول تلك الرسوم على النحو التالي:

لا يتعين عليك دفع أي تكلفة لتقديم تأشيرة لطفلك.

في حالة خروجك الدائم ، سيتم إعفاؤك من أي تكلفة.

لا يُطلب من جميع الطلاب دفع أي رسوم إذا كانت التأشيرة للدراسة لتمديد فترة الإقامة.

يجب عليك دفع ما يعادل 100 ريال سعودي للتأشيرة في حالة زيارة الأقارب.

يرغب الكثير منا في عمل جواز سفر جديد أو يرغب في تجديده لمدة خمس سنوات ، لذلك يتعين علينا دفع مبلغ يقارب 300 ريال.

والبعض يفضل تجديده لمدة تصل إلى عشر سنوات لذلك يجب دفع تكلفة حوالي 600 ريال.

في نهاية هذا المقال قمنا بتوضيح وشرح خطوات الاستعلام عن تأشيرة سعودية برقم جواز السفر بطريقة سهلة وسريعة يسهل على الجميع تنفيذها دون بذل الكثير من الجهد وفي أقل وقت ممكن ، ومعرفة أيضًا من يتعافى من رسوم التأشيرة.