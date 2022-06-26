الاستعلام عن تأشيرة السَعُودِيْة برقم الجواز إنجاز 1444

سؤال حول تأشيرة المملكة العربية السَعُودِيْة برقم جواز سفر إنجاز 1444. تعمل وزارة الخارجية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة على توفِيْر عدد من المنصات التي تعمل على تقديم خدماتها إلكترونياً، وذلك لتسهِيْل وصول المواطن بسرعة إلى مختلف الخدمات بين هذه الخدمات، ومن خلالها سنتحدث إلى Talking حول كيفِيْة طلب تأشيرة برقم جواز سفر.

منصة إنجاز للتأشيرة الإلكترونية

منصة إنجاز هِيْ إحدى المنصات الإلكترونية التي أطلقتها حكومة المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث تتبع منصة إنجاز التابعة لوزارة الخارجية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث تسهل الوصول إلى خدمات التأشيرات وجميع الخدمات الأخرى ذات الصلة، فِيْ بالإضافة إلى إمكانية التحقق من الوثائق والمستندات من خلال المنصة دون الحاجة للذهاب إلى المقر الرئيسي بالوزارة.

سؤال عن تأشيرة المملكة العربية السَعُودِيْة مع رقم جواز انجاز

تُطلب تأشيرة المملكة العربية السَعُودِيْة من خلال رقم جواز السفر بالخطوات التالية

انتقل إلى رَابِطْ منصة “إنجاز”.

حدد رمز الاستعلام عبر النظام الأساسي.

يعد اختيار خدمة طلب التأشيرة برقم الطلب إحدى الخدمات المتاحة.

املأ جميع المعلومات المطلوبة، بما فِيْ ذلك (رقم طلب التأشيرة ورقم جواز السفر ورمز التحقق).

انقر على أيقونة “بحث”.

سيتم عرض نتيجة الاستعلام.

سؤال عن تأشيرة المملكة العربية السَعُودِيْة برقم الهُوية 1444

يتم استخدام رقم الهُوية لأسئلة التأشيرة على النحو التالي

قم بتسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية “إنجاز”.

افتح قائمة الاستعلام عبر النظام الأساسي.

حدد علامة التبويب التأشيرة الصادرة عن وزارة الخارجية.

أدخل البيانات المطلوبة (رقم الهُوية ورقم التأشيرة وكود الصورة).

حدد رمز الاستعلام.

سؤال عن تأشيرة المملكة العربية السَعُودِيْة برقم الإقامة 1444

أتاحت لك وزارة الخارجية إمكانية التقدم للحصول على تأشيرة عبر الإنترنت من خلال النقاط التالية

افتح رَابِطْ موقع مقيم.

أدخل رقم إقامة المقيم فِيْ موقع التحقق.

أدخل رقم الإقامة فِيْ المكان المخصص لذلك.

حدد أحد خيارات التعيين المتوفرة على الموقع.

املأ جميع المعلومات ذات الصلة التي يطلبها الموقع.

حدد رمز التحقق.

قم بتسجيل الدخول إلى منصة إنجاز 1444

يمكن للأفراد الوصول إلى منصة إنجاز عبر الإنترنت من خلال الخطوات التالية

تسجيل الدخول مباشرة من خلال منصة التأشيرات “إنجاز”.

أدخل اسم المستخدم فِيْ الحقل المحدد.

اضبط كلمة المرور على الموقع المحدد.

قم بتعبئة رمز التحقق بشكل صحيح من خلال الموقع.

انقر فوق الزر “تسجيل الدخول”.

رَابِطْ طلب تأشيرة للمملكة العربية السَعُودِيْة enjazit.com.sa

قدمت وزارة الخارجية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة منصة إلكترونية لتقديم خدمات التأشيرات للمملكة العربية السَعُودِيْة، وهِيْ منصة إنجاز الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها بشكل مباشر “” حيث توفر المنصة عددًا من الخدمات ذات الصلة. لوزارة المملكة العربية السَعُودِيْة. الشؤون الخارجية.

فِيْ نهاية المقال تحدثنا عن سؤال حول تأشيرة السَعُودِيْة برقم جواز السفر انجاز وطريقة البحث عن رقم الهُوية الوطنية ورقم اقامة المقيم وذكرنا خطوات دخول منصة التأشيرة الالكترونية وأرفق الرَابِطْ الرسمي بهذا.