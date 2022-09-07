الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز وشروط الحصول عليها وأهم المستندات المطلوبة ،يطرح عدد من المواطنين والوافدين من الخارج لبلاد المملكة العربية السعودية عن الاستفسارات الخاصة بتأشيرة جواز السفر ،بالإضافة الى قيام الوزارة على تحديد عدد من الأرقام والصفحات الإلكترونية للرد على تساؤلات واستقبال الشكاوي كذلك توفير خاصية الحجز للسفر من البيت.

الاستعلام عن تأشيرة العمل برقم جواز السفر

لجميع المقيمين داخل المملكة العربية السَعُودِيْة والقادمين من العديد من الدول العربية للعمل فِيْ المملكة، يمكنك الآن الاستعلام عن تأشيرة العمل من خلال إدخال رقم جواز السفر الخاص بك، على النحو التالي:

الدخول فِيْ منصة التأشيرة الإلكترونية.

بعد ذلك، تدخل الصفحة الرئيسية للمنصة.

ثم انظر إلى أعلى اليسار للعثور على رمز التأشيرات السَعُودِيْة

ثم قم بتسجيل الدخول إليها.

لذلك اخترت أن تسأل عن التأشيرات برقم جواز السفر.

بعد ذلك، اكتب رقم طلبك.

ثم أدخل رقم التسجيل الخاص بك.

بعد ذلك سيظهر رمز على الشاشة يمكنك كتابته للموقع لتأكيد أنك إنسان ولست إنسان آلي.

ثم انتقل إلى الاستعلام لتظهر لك النتائج التي تتوقع الاستعلام عنها.

شروط الحصول على تأشيرة عمل

يمكنك التسجيل للحصول على تأشيرة عمل بعد التأكد من استيفاء الشُروطْ التالية:

يجب أن يكون الكفِيْل الذي يقدم بيانات الشخص الذي يريد الحصول على التأشيرة مؤهلاً بالكامل.

أيضًا، للحصول على تأشيرة عمل، يجب أن يكون عمرك واحدًا وعشرين عامًا، ولا يقل عن ذلك.

كَمْا يجب أن يحمل المكفول جنسية مماثلة للجنسية التي تحددها وزارة العمل.

يجب أن تكون الوظيفة التي سيعمل عليها الشخص المكفول هِيْ نفسها الموجودة فِيْ التصريح، مع توفر نسخة من التصريح.

وثائق تأشيرة العمل

يجب عليك تقديم المستندات التالية:

صورتان شخصيتان لطلب تأشيرة 4 × 6.

نسخة من جواز السفر الحالي للمكفول.

نسخة من تصريح العمل.

فحص طبي شامل للمكفولين.

الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز وشروط الحصول عليها وأهم المستندات المطلوبة كذلك وضحت الوزارة عن كافة الشروط والإجراءات الخاصة بالموافقة على السفر من والى السعودية وإرفاق كافة المستندات المطلوبة والصور الشخصية الحديثة للمواطن.