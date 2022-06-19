الاستعلام عن تامين سيارة وكيفية الاستعلام عن تأمين السيارة؟

الاستفسار عن التأمين على السيارات أمر شائع في المملكة العربية السعودية ، وهو من أساسيات شريحة كبيرة من المواطنين. لذلك قدمت المملكة العربية السعودية بعض الخدمات الإلكترونية لزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات بالمملكة. يقدم قطاع التأمين أكثر من طريقة للاستعلام عن تأمين المركبات.
الاستعلام عن تأمين السيارة
تقدم المملكة أكثر من طريقة للاستعلام عن تأمين المركبات. يمكنك الاستعلام عن طريق لوحة الأرقام أو رقم الهوية أو الاستفسار عن طريق نجم.
استفسارات تأمين سيارات نجم
- وصول موقع نجمة.
- انقر فوق الخدمات الفردية.
- اختر للاستعلام عن وثائق التأمين.
- اكتب رقم تعريف مالك السيارة.
- أدخل رقم البطاقة الجمركية أو الرقم التسلسلي.
- اكتب رمز التحقق كما في الصورة.
- انقر فوق إرسال لرؤية التفاصيل.
طباعة تأمين السيارة
- الدخول على موقع المؤسسة المتعاقدة.
- اختيار تكافل السيارات أو الخدمات الإلكترونية.
- ستظهر صفحة تطلب بعض البيانات يتم البحث عن الوثيقة برقم وثيقة التأمين أو كتابة الرقم التسلسلي للنموذج أو البحث
- رقم البطاقة الجمركية.
- سيظهر رمز التأكيد ، أعد كتابته.
- انقر فوق بحث ، ثم سيظهر مستند سيارتك.
- يمكنك طباعته مباشرة.
كيف أعرف رقم هوية التأمين على سيارتي؟
- أولاً ، أدخل موقع النجمة.
- اكتب رقم تعريف مالك السيارة.
- اكتب الرقم التسلسلي أو رقم البطاقة الجمركية للسيارة.
- اكتب أرقام التأكيد التي تظهر أمامك على الموقع.
- انقر فوق إرسال ، وستظهر معلومات تأمين السيارة الكاملة.
كيف اعرف رقم لوحة تأمين السيارة؟
- تسجيل الدخول بوابة أبشر ه.
- اختيار خدمات السيارة.
- انقر فوق الاستفسارات.
- اختر صلاحية تأمين المركبة.
- قم بتعبئة البيانات المطلوبة ، ثم سيتم عرض صلاحية تأمين المركبة.
ما هو رقم وثيقة التأمين؟
رقم بوليصة التأمين هو رقم السيارة الاستثنائي الذي تستخدمه شركة التأمين الخاصة بك ، لتحديد العقد بينكما ، وهو موجود في بوليصة التأمين ورخصة السيارة في خانة رقم المستند.
الاستفسار عن تأمين السيارة أمر ضروري. عندما تشتري سيارة جديدة ، يجب أن تحصل على تأمين ؛ يحميك التأمين من الاضطرار إلى دفع ثمنه في حالة تلف سيارتك.
لصيانة سيارتك لابد من تأمينها ، وهناك طرق عديدة للاستعلام عن تأمين السيارة. إذا كنت ترغب في بيعها ، فلا بد من تأمينها.
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