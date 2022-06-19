الاستعلام عن تامين سيارة وكيفية الاستعلام عن تأمين السيارة؟

الاستفسار عن التأمين على السيارات أمر شائع في المملكة العربية السعودية ، وهو من أساسيات شريحة كبيرة من المواطنين. لذلك قدمت المملكة العربية السعودية بعض الخدمات الإلكترونية لزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات بالمملكة. يقدم قطاع التأمين أكثر من طريقة للاستعلام عن تأمين المركبات.

الاستعلام عن تأمين السيارة

تقدم المملكة أكثر من طريقة للاستعلام عن تأمين المركبات. يمكنك الاستعلام عن طريق لوحة الأرقام أو رقم الهوية أو الاستفسار عن طريق نجم.

استفسارات تأمين سيارات نجم

وصول موقع نجمة.

انقر فوق الخدمات الفردية.

اختر للاستعلام عن وثائق التأمين.

اكتب رقم تعريف مالك السيارة.

أدخل رقم البطاقة الجمركية أو الرقم التسلسلي.

اكتب رمز التحقق كما في الصورة.

انقر فوق إرسال لرؤية التفاصيل.

طباعة تأمين السيارة

الدخول على موقع المؤسسة المتعاقدة.

اختيار تكافل السيارات أو الخدمات الإلكترونية.

ستظهر صفحة تطلب بعض البيانات يتم البحث عن الوثيقة برقم وثيقة التأمين أو كتابة الرقم التسلسلي للنموذج أو البحث

رقم البطاقة الجمركية.

سيظهر رمز التأكيد ، أعد كتابته.

انقر فوق بحث ، ثم سيظهر مستند سيارتك.

يمكنك طباعته مباشرة.

كيف أعرف رقم هوية التأمين على سيارتي؟