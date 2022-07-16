الاستعلام عن تغيير المهنة برقم الإقامة عبر وزارة العمل mol.gov.sa وأبشر تعديل مهنة بالخطوات absher.sa

الاستفسار عن تغيير المهنة برقم الإقامة من الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد السَعُودِيْة لجميع المقيمين، وقد تم وضع الشُروطْ التي يجب توافرها لذلك.

استشارة فِيْ تغيير المهنة برقم الإقامة

يمكن للناس التشاور حول تغيير المهنة من خلال رقم الإقامة، وهذه هِيْ الطريقة الصحيحة للقيام بذلك، وهِيْ كالتالي

أدخل الموقع وزارة العمل.

انقر فوق حقل تسجيل الدخول.

أضف تفاصيل تسجيل الدخول فِيْ الأماكن الصحيحة لاسم المستخدم وكلمة المرور.

انقر فوق علامة التبويب الخدمات المتاحة فِيْ الصفحة الرئيسية.

انقر فوق كلمة الاستعلامات.

اضغط على كلمة “استفسار الوصول”.

يعرض أمامك صفحة الويب التي تحتوي على جميع البيانات التي تريد الرجوع إليها.

اكتب رقم الإقامة فِيْ المكان الصحيح لذلك.

اضغط على الحقل للاستعلام عن المهنة.

شُروطْ تغيير مهنة الوافد

وضعت وزارة الموارد بعض الشُروطْ التي يجب أن يستوفِيْها الراغبون فِيْ تغيير المهن داخل المملكة، وإليكَمْ هذه الشُروطْ، وهِيْ كالتالي

تأكيد تغيير المهنة بعد ثلاثة أشهر، وهذا هُو الحد الأدنى للمهنة التي عمل فِيْها.

عدم وجود أي مخالفة فِيْ مقدم الطلب.

تغيير المهنة مشمول بالمهن المسجلة فِيْ مكتب العمل.

جميع البيانات المدخلة إلكترونياً تتوافق مع الأشياء المسجلة فِيْ مكتب العمل.

تصريح الإقامة ساري المفعول.

الحصول على موافقة وزارة العمل لطلب تغيير المهنة الجديدة.

كن فِيْ السَعُودِيْة وقت تغيير الخدمة

فِيْما يتعلق بالتركيب الذي تكون فِيْه رخصتك سارية المفعول، فهِيْ سارية المفعول فِيْ حالة التعاقد مع خدمة العنوان الوطني.

يجب أن يكون مجال المنشأة من البلاتين أو حتى الأخضر.

عدم وجود مخالفات من قبل صاحب المنشأة أو المنشأة نفسها.

يتم دفع رسوم الخدمة من خلال الدفع الإلكتروني المعتمد.

قم بتغيير مهنتك من خلال منصة أبشر

يمكنك تغيير مهنة الوافد من خلال منصة أبشر، وإليك خطوات تغيير المهنة، وهِيْ كالتالي