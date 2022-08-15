الاستعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية 1444 برقم الهوية ، يعتبر ذلك السؤال من الأسئلة التي دائماً ما تنتشر في معظم الاوقات لمعرفة قيمة المخالفة ان وجدت والعمل على دفعها دون التأخير لما يترتب عليها من الغرامات والمخاطر بسحب المركبات من قبل الادارة العامة للمرور داخل المملكة ، ويتم العمل بالمخالفات المرورية لضمان حركة السير بعيداً عن الحوادث ، مما يدفع المواطنين بالالتزام بقواعد السير لتجنب المخالفات ، تابعوا معنا .

الاستعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية

أتاحت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية عبر منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، حيث يتم الاستعلام عن المخالفات إما عن طريق رقم الهوية أو رقم الحدود أو حتى رقم المخالفة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم 1444

يتم الاستعلام عن المخالفة المرورية برقم الهوية من خلال الخطوات التالية

قم بزيارة رابط منصة أبشر مباشرة.

أضف رقم المعرف في المساحة المتوفرة.

اكتب كلمة المرور بشكل صحيح.

مطلوب التحقق عبر المنصة.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

اختيار خدمة تفاصيل المخالفات المرورية.

سيتم عرض جميع تفاصيل الانتهاك.

الاستعلام عن مخالفات مرورية برقم 1444

يتم استخدام رقم المخالفة للاستعلام عن التفاصيل من خلال النقاط التالية

قم بزيارة موقع منصة أبشر.

قم بتسجيل الدخول من خلال الموقع ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

انتقل إلى علامة تبويب المخالفات المرورية.

تحديد الغرامات المدفوعة أو غير المسددة.

أدخل رقم المخالفة في خانة البحث.

اضغط على كلمة البحث.

اضغط على زر مزيد من التفاصيل لعرض بيانات المخالفة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم 1444

يتم الاستعلام عن المخالفات المرورية بإدخال رقم الحدود على النحو التالي

فتح رابط المنصة الإلكترونية “أبشر”.

انتقل إلى قائمة نوع المستند.

انقر فوق خيار رقم الحدود.

اكتب رقم الحد في الحقل المخصص.

املأ رمز التحقق بشكل صحيح.

انقر فوق أيقونة العرض.

متابعة تفاصيل المخالفات المرورية.

كيفية الاعتراض على المخالفات المرورية 1444

أتاحت الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية تقديم طلب للاعتراض على المخالفات المرورية من خلال الخطوات التالية

الدخول من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

اختر تسجيل الدخول إلى أبشر أفراد.

انقر فوق الخدمات.

اختر علامة التبويب خدماتي.

انقر فوق خيار المرور.

التوجه إلى خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية.

اضغط على زر اعتراض على الانتهاك.

انقر على أيقونة العرض.

ارفاق سبب الاعتراض على المخالفة.

اقرأ ووافق على الشروط والأحكام.

اضغط على تقديم اعتراض بعد الانتهاء.

كيفية دفع المخالفات المرورية في السعودية

يتم دفع المخالفات المرورية من خلال النقاط التالية

اذهب إلى ماكينة الصراف الآلي.

ضع البطاقة المصرفية للمستخدم.

اختر خيار الخدمات الحكومية.

أدخل رقم الهوية بشكل صحيح.

حدد علامة التبويب “المخالفات المرورية”.

اضغط على المخالفة التي ستظهر على الشاشة.

سحب كافة الرسوم من البطاقة البنكية فوراً.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية

يمكن للأفراد الاستعلام عن جميع المخالفات المرورية بالدخول إلى موقع أبشر، والذي بدوره يتبع وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية 1444 برقم الهوية ، حيث أتاحت الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية تقديم خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المخالفات المرورية ، ويعد نظام المخالفات المرورية من أهم الأنظمة التي توفرها الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.