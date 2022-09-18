الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي لللمستحقين 2022 ، نظرا لاهتمام العديد من الأسر الفقيرة وذات الدخل المرتفع بمعاشات التكافل والكرامة ، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن آلية تشاور للتضامن والكرامة من قبل الشخصيات الوطنية ، تتيح للمستفيدين اختيار التكافل و التقاعد من قبل صاحب العمل عبر استخدام الرقم القومي ، أو تأشيرة التضامن والكرامة مع الرقم القومي ، تابعوا معنا .

استفسار في التضامن والكرامة بالرقم الوطني

فِيْ إطار الخدمات المستمرة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم المواطنين قررت تفعيل رَابِطْ فارغ للاستعلام عن التضامن والكرامة بالرقم الوطني، كَمْا حددت طرق الاستفسار عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، وذلك باتباع ما يلي خطوات.

قم بتسجيل الدخول مباشرة إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي .

. ثم اضغط على الرَابِطْ للتشاور حول المعاش التضامني والمستحق.

يقوم مقدم الطلب بعد ذلك بإدخال الرقم القومي للمستفِيْد.

ثم تضغط على أيقونة الاستعلام.

ثم تظهر حالة المعاش التضامني والمستحق أمام المستحق.

تقديم شكوى تكافل وكرامة 2022

كَمْا كشفت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يمكن للمستفِيْدين تقديم شكوى من خلال الرَابِطْ للاستعلام عن التضامن والكرامة بالرقم الوطني، خاصة فِيْ حالات تعليق صرف المعاش دون أسباب واضحة، وذلك باتباع الخطوات التالية

يقوم المتضرر بإدخال رَابِطْ تكافل وكرامة، ثم الضغط على “تسجيل شكوى”، ثم تسجيل البيانات المطلوبة لمتابعة الشكوى

اختر الحكومة والإدارة الاجتماعية التي ينتمي إليها المستفِيْد.

حدد نوع الشكوى وأدخل عنوان الإقامة بالتفصيل.

أدخل رقم هاتف المدفوع لأمره.

انقر فوق كلمة “تسجيل”.

المستندات المطلوبة للحصول على المعاش

المستندات المطلوبة للحصول على المعاش من وزارة التضامن الاجتماعي 2022 فهِيْ كالتالي