خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022، زادت عمليات البحث بشكل كبير الفترة الأخيرة من قبل المواطنين لتعرف على الاستعلانم عن تكافل وكرامة بالرقم القومي، وذلك من خلال الرقم القوي، وحسب ما بينت بعض المصادر عن توقيف بعض الالحالات عن صرف المعاش لها، مما كثرت عمليات البحث في التعرف على سبب توفق صرف الماش عن البعض، لتقديم طلب تظلم، اذ تصرف تكافل وكرامة للاسر المستورة فقط، لذا سنتطرق الى خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي.

معاش تكافل وكرامة

بينت وزارة التضامن الاجتماعي بان برنامج معاش تكافل وكرامة يتم صرفهم نقدا شهريا لكافة الاسر المستورة ، وذوي الهمم والمسنين، ويجب ان تبدا اعمارهم 64 سنة فأكثر، ويجب أن يكون عنده عجز ما يمنعه من العمل، حيث تعد تكلفة صرف الدعم النقدي الشهري 1.6 مليار جنية ، وتصل قيمة الدعم الى 20 مليار جنية سنويا، وهناك أكثر مم 3.8 مليوم أسره مستفيده من معاش تكافل وكرامة، ويمكن الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال موقع الوزارة.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي رابط خاص لتتمكن كافة المواطنين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة للاستعلام عن تكافل وكرامة وذلك من خلال الرقم القومي الخاص بالمواطن، وذلك من خلال الرابط التالي ومن قم عليك اتباع الخطوات التالية:

قم بإدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد

ومن ثم قم بالنقر على الاستعلام عن حالة المعاش

سيظهر أمام المواطن حالة المعاش التكافل والكرامة

في حال تم تعليق المعاش سيبن سبب توقيف المعاش.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

يجب على المستفيد من معاش تكافل وكرامة، الدخول الى موقع وزارة التضامن الإجتماعي، وذلك من خلال لينك الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022 وإليك رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة من هنا .

قم بالنقر على الرابط الخاص بالاستعلام

ومن ثم القيام بإدخال الرقم القومي الخاص

ستظهر النتيجة للمستعلم على الفور

تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير معاش تكافل وكرامة لكافة الأسر المستورة، من ذوي الهمم والذين يتعرضون الى عجز ما، فوق ال65 سنة، ويمكنهم الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي ، والجدير بالذكر بان معاش تكافل وكرامة يصرف كل شهر.