الاستعلام عن حساب المواطن لمستفيدي الضمان 1444 ، في ظل التسائلات حول التعرف على طريقة الاستفسار عن حساب المواطن من قبل الأشخاص المستفدين من الضمان الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية ، وبالحث على الطريقة التي تمكنهم من الاستعلام عن حساب المواطن الذي يتعلق بهم ، حيث يتم الاستفسار عنها بشكل متكرر بالتزامن مع مواعيد صرف المخصصات المالية لمستحقي الضمان ، وذلك للإستفادة من الخدمات الالكترونية التي يقدمها ، تابعوا معنا .

ما هو برنامج حساب المواطن السعودي

حساب المواطن هو البرنامج الذي أطلقته الحكومة السعودية في عام 1439 هـ الموافق عام 2017 م، بهدف وقاية المواطنين من الآثار الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها المملكة حالياً. أهمها حجم الأسرة. الأهداف الرئيسية للبرنامج هي كما يلي

التخفيف من أثر الإصلاحات الاقتصادية يحرص البرنامج على تقديم الدعم المالي للمستحقين قبل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها أن تؤثر على المواطن، مثل ضريبة القيمة المضافة، في سياق ضمان الحفاظ على المعايير الاجتماعية في الأسرة السعودية. .

رفع كفاءة الدعم الحكومي تزداد كفاءة الدعم الحكومي بشكل كبير من خلال برنامج حساب المواطن، من خلال توفير مخصصات البرنامج للأفراد ذوي الدخل المتوسط ​​أو المحدود، وكذلك من خلال تطوير نظام شامل لتوجيه الدعم الحكومي للأفراد الذين يحملون الجنسية السعودية.

تشجيع ترشيد استهلاك الطاقة يتم تحقيق ذلك من خلال خفض كبير في استهلاك الطاقة من قبل المواطنين والمقيمين عند رفع الدعم الحكومي وتعويض هذا الدعم فقط للمواطنين السعوديين المؤهلين. ونتيجة لذلك، فإن مصادر الطاقة المختلفة مستدامة لأطول فترة ممكنة.

الاستعلام عن حساب المواطن لمستحقي الضمان 1444

يمكن الاستعلام عن حساب المواطن للمستفيدين من الضمان ومدى أهليتهم لتلقي مزايا البرنامج عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق إدخال البيانات المطلوبة.

انقر على أيقونة دراسة الأهلية.

انظر تفاصيل الأهلية.

شروط الأهلية والأهلية في حساب المواطن 1444

يجب استيفاء عدد من الشروط حتى يحصل المواطن السعودي على الأهلية في برنامج حساب المواطن، وهي الشروط التالية

يشترط في المسجل أن يكون سعودي الجنسية، باستثناء ابن وابنة المواطنة من هذا الشرط.

كما يُستثنى الزوج أو الزوجة غير السعوديين وحاملو بطاقات التنقل من شرط الجنسية.

أن يكون المستفيد مقيمًا بشكل دائم في المملكة ولا يقيم خارجها لأكثر من 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

ألا يتواجد المستفيد في أي من الملاجئ الحكومية.

ألا يكون المستفيد في السجن.

البيانات المعلنة متوافقة مع البيانات التي تحتفظ بها الجهات المعنية.

كيفية تسجيل حساب جديد في حساب المواطن 1444

تتضمن طريقة تسجيل حساب المواطن الجديد مجموعة من الخطوات التي يمكن أداؤها بسهولة من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن، وهي الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن.

انقر على أيقونة “تسجيل جديد”.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة بدقة، بما في ذلك الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

تصل رسالة على الهاتف المحمول المسجل في البيانات متضمنة كلمة المرور.

أدخل كلمة المرور في الحقل المخصص لها.

انقر فوق تغيير كلمة المرور واختر الرقم الذي يناسب المستخدم.

انقر لإكمال طلب التسجيل.

املأ المعلومات المطلوبة عن الحالة الاجتماعية والصحية وعدد المعالين.

اكتب معلومات الحساب المصرفي.

انقر فوق تسجيل الطلب وتأكد من كتابة البيانات بدقة.

تحديث حساب المواطن لمستحقي الضمان الاجتماعي 1444

يمكن تحديث حساب المواطن للمستفيدين برقم الهوية باتباع الخطوات التالية

ادخل الموقع الرسمي لحساب المواطن.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

أدخل البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية. كلمه السر. رمز التحقق.

انقر فوق إدخال.

انقر لملء أو إكمال الطلب.

قم بإجراء جميع التحديثات المطلوبة على الطلب.

انقر فوق “حفظ” للانتهاء من التحديثات وحفظها.

ما هو مبلغ حساب المواطن لمستحقي الضمان

وأوضح حساب المواطن أن الحد الأدنى لقيمة الاستحقاق وفق السياسات التي يتبناها البرنامج هو 300 ريال لأسرة واحدة وللفرد المستقل، وأكد البرنامج أن قيمة التخصيصات المالية التي يتم صرفها تتفاوت حسب مجموعة من العوامل التي تحددها، وهي كالتالي

قيمة دخل الأسرة.

عدد أفراد الأسرة.

اعمار افراد الاسرة.

كيفية تقديم اعتراض على حساب المواطن

يواجه بعض الأفراد عدة مشاكل في حساب المواطن تتعلق بدراسة الأهلية ومدى الاستحقاق للعلاوة المالية، لذلك يوفر الموقع خاصية تقديم الاعتراضات باتباع الخطوات التالية

الدخول إلى موقع حساب المواطن بالضغط على الرابط التالي “”.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم.

الضغط على أيقونة دراسة الأهلية في مقدمة الموقع.

حدد “أسباب الاستبعاد”.

انظر التنبيه الذي يعرضه الموقع.

اضغط على أيقونة لتقديم اعتراض.

حدد نوع المرفق من القائمة واكتب البيانات المطلوبة.

انقر فوق استعراض الملف.

قم بتحميل المرفق من التخزين المحلي.

كيفية إضافة متابع في حساب المواطن

وأشار حساب المواطن إلى أنه لا يمكن إضافة المُعال من قبل رب الأسرة من خلال التطبيق، ولكن إضافة المُعالين من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن، وذلك باتباع الخطوات التالية

دخول الموقع الرسمي لحساب المواطن “”

تسجيل الدخول إلى حساب المواطن بالبيانات المطلوبة.

انقر على أيقونة تفاصيل الطلب.

اختر بيانات الإحالة الخاصة بك من بين الخيارات المتاحة.

انقر فوق إضافة شركة تابعة.

املأ المعلومات المطلوبة وانقر فوق إضافة.

انقر فوق حفظ لإضافة الوظيفة.

قم بتنزيل تطبيق حساب المواطن

تم إنشاء تطبيق حساب المواطن لدعم الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن في تقديم الخدمات للمستفيدين من البرنامج. يمكن تنزيل التطبيق على النحو التالي

قم بتنزيل تطبيق Citizen Account لأجهزة Android.

قم بتنزيل تطبيق Citizen Account لأجهزة iPhone.

رابط للاستعلام عن حساب المواطن لمستحقي الضمان 1444

يتيح الرابط التالي للمستفيدين من الضمان الاجتماعي الاستعلام عن المخصصات المالية التي يتم صرفها لهم بشكل شهري، كما يمكن للمستفيدين تقديم اعتراضات وتحديث البيانات والخدمات الأخرى.

تعرفنا عبر السطور السابقة على طريقة الاستعلام عن حساب المواطن لمستفيدي الضمان 1444 ، الخطوات التي تمكن الأفراد من معرفة مدى استحقاق مخصصات حساب المواطن وقيمة الاستحقاق ، بالإضافة إلى العديد من الخدمات المتعلقة بهذه التخصيصات مثل تحديث بيانات حساب المواطن .