الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 58 شروط التسجيل وخطوات تقديم طلب اعتراض ،تعتبر من أكثر الخدمات الإلكترونية التي عملت بلاد السعودية على تطويرها من أجل تحسين الظروف الاقتصادية لبعض العائلات محدودي الدخل ،والايتام بالإضافة الى تخصيص مستحقات حكومية خاصة بفئة من الشعب على نظام دفعات في اليوم العاشر من كل شهر وفي حال كان اليوم العاشر عطلة ستوجل الى موعد قريب.

استشارة على حساب المواطن دفعة 58

يمكنك الاستعلام عن حساب الموطن 58 للمواطن باتباع التعليمات التالية:

افتح موقع حساب المواطن.

تسجيل دخول جديد.

الضغط على كلمة “استعلام عن حساب المواطن”.

بدون رقم هُوية وكود مرئي.

انقر فوق كلمة “متابعة”.

إذا رأيت كلمة مؤهل، فسيتم عرض جميع المعلومات المتعلقة بنتيجة الأهلية.

إذا رأيت كلمة غير مؤهل، سيخبرك الموقع بجميع أسباب الرفض.

طلب الاعتراض على أهلية حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن أن تسجيل طلب للطعن فِيْ الأهلية من خلال الموقع هُو تنفِيْذ بعض التعليمات التالية:

انقر فوق برنامج حساب المواطن.

سجل بياناتك كَمْستخدم جديد.

انقر فوق كلمة “دراسة الأهلية”.

ثم اختر كلمة “أسباب عدم أهلية المستفِيْد الرئيسي أو الثانوي”.

بدون اعتراضك.

انقر فوق كلمة “تأكيد”.

شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن

نشرح تفاصيل التقديم لبرنامج حساب المواطن وهِيْ كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل.

مقيم بشكل دائم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 18 عامًا.

يعيش فِيْ منزل بعيد عن عائلته.

خطوات تحديث البيانات من خلال برنامج حساب المواطن

لتحديث البيانات من خلال برنامج حساب المواطن، يجب الرجوع إلى جميع التعليمات، وهِيْ كالتالي:

انتقل إلى موقع حساب المواطن.

تسجيل دخول جديد.

اختر كلمة “بيانات المستفِيْد” فِيْ القائمة الرئيسية.

لذلك، تم تحديث البيانات بنجاح.

حاسبة المواطن

يمكنك استخدام حاسبة حساب المواطن لمعرفة أهلية مقدم الطلب، وهي كما يلي:

افتح موقع حساب المواطن.

سجل بياناتك.

ثم اضغط على كلمة “حاسبة مقدرة”.

اختر كلمة “مواطن”.

انقر على كلمة “احسب”.

ستظهر صفحة بها جميع المعلومات.

الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 58 شروط التسجيل وخطوات تقديم طلب اعتراض كما وفرت الخدمة بعض المزايا والخصائص التي تساعد المواطن بالوصول الى الخدمات الصحية بسهولة والمساعدة على تحسين الظروف المعيشية لبعض العائلات محدودي الدخل.