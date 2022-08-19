الاستعلام عن راتب التقاعد بالسجل المدني في السعودية 1444 ، في ظل التسائلات من قبل العديد من الأفراد حول التعرف على الطريقة التي تمكنهم من امكانية الاستفسار على الراتب الذي يتعلق براتب التقاعد عبر استخدام السجل المدني داخل المملكة العربية السعودية ، ويعد ذلك الأمر من الخدمات المهمة للأشخاص المتقاعدين في المملكة العربية السعودية ، مما دفع المؤسسة العامة للتقاعد بوضع خدمة الاستعلام الإلكتروني لتوفير الوقت والجهد لمواطنيها ، تابعوا معنا .

المؤسسة العامة للتقاعد

تأسست المؤسسة العامة للتقاعد تحت مسمى “هيئة معاشات التقاعد” عام 1378 هـ الموافق 1958 م، ومقرها مدينة الرياض. وذلك تماشياً مع المادة الثامنة من نظام التقاعد الصادر في نفس العام، وفي عام 1423 هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 277 بتحويل إدارة معاشات التقاعد إلى مؤسسة عامة بميزانية مستقلة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويرتبط إدارياً بوزير المالية تحت مسمى المؤسسة العامة للتقاعد. تماشياً مع رؤية المملكة 2030، أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد “إستراتيجية 2022” التي تهدف إلى تقديم خدمات متميزة للمتقاعدين والمشتركين، وتحسين أنظمة المعاشات، حيث يبدأ سن التقاعد من 60 عاماً في المملكة العربية السعودية. أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد عددا من البرامج التي تهدف إلى تقديم خدمات متميزة لعملائها وتوفير الحياة الكريمة لهم. من بين هذه البرامج

برنامج “المزايا والعروض”.

برنامج الخبرة.

برنامج “مساكن” الذي يتيح فرصة تملك أرض أو عقار بتسهيلات سهلة ومميزة.

الاستعلام عن معاش التقاعد في السجل المدني بالمملكة العربية السعودية 1444

يمكنك الاستعلام عن المعاش التقاعدي برقم السجل المدني باتباع الخطوات التالية

الدخول إلى صفحة “تسوية إيصالات المعاشات”.

أدخل البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني لصاحب المعاش. اكتب رمز التحقق المرئي.

انقر فوق استفسار.

ستظهر صفحة توضح بالتفصيل المعاشات والاستحقاقات المتاحة.

الاستعلام عن المعاش التقاعدي الضمان الاجتماعي 1444

أتاحت وزارة التأمينات الاجتماعية الخدمة للاستعلام عن الراتب التقاعدي من خلال اتباع الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

انقر فوق التأمين عبر الإنترنت.

سجل الدخول عن طريق كتابة اسم االمستخدم. كلمه السر.

اضغط على خدمة فترة الاشتراك واختر الوظيفة.

حدد صاحب العمل، ثم اضغط على الأجور.

سيظهر مبلغ الراتب المستحق الدفع.

برنامج حساب المعاش

قدمت برنامج حساب الراتب التقاعدي وهي خدمة لة قيمة المعاش التقريبي بعد التقاعد بناءً على بعض البيانات المدخلة. يجب إدخال البيانات المطلوبة في عملية الحساب، حتى يتم احتساب المعاش بشكل صحيح.

كيفية احتساب المعاش بالطريقة الجديدة

لتتمكن من احتساب المعاش عليك اتباع الخطوات التالية

انتقل إلى صفحة “حاسبة المعاش”.

أدخل البيانات اللازمة الجنس ذكر أنثى) نوع الخدمة (مدني – عسكري) مبلغ الراتب الأخير. سبب ترك الخدمة عدد سنوات الخدمة. عدد شهور الخدمة.

اضغط على عرض قيمة المعاش وسيظهر الحساب التقريبي للمعاش حسب البيانات المدخلة.

معاش التقاعد العسكري حاسبة

يمكنك الاستفسار عن معاش التقاعد للعسكريين باتباع الآتي

انتقل إلى صفحة “حاسبة المعاش”.

أدخل البيانات اللازمة الجنس ذكر أنثى). اختر نوع الخدمة (عسكرية). مبلغ الراتب الأخير. سبب ترك الخدمة عدد سنوات الخدمة. عدد شهور الخدمة.

اضغط على عرض مبلغ المعاش وسيظهر الحساب التقريبي للمعاش حسب البيانات المدخلة.

كيفية التسجيل في المؤسسة العامة للتقاعد

الدخول على صفحة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتقاعد.

املأ نموذج التسجيل عن طريق كتابة المعلومات التالية رقم الهوية. تاريخ الولادة. كلمه السر. تأكيد كلمة المرور. رقم الهاتف المحمول. وافق على شروط الاتفاقية.

سيتم تأكيد التسجيل عن طريق رسالة نصية على الهاتف المحمول.

شروط صرف المعاش من التأمين 1444

وضعت المؤسسة العامة للتقاعد شروطًا للأفراد حتى يتمكنوا من الحصول على معاش تقاعدي من التأمين، على النحو التالي

بلغ الشخص سن الستين.

توقف الفرد عن الانخراط في أي عمل يحكمه القانون.

ألا تقل مدة اشتراك الفرد في النظام عن (120) شهرًا أو 60 شهرًا.

اضافة فترة تكميلية اسمية مقدارها 120 شهرًا عند بلوغ الستين من العمر.

كيفية إصدار شهادة معاش التقاعد

هي خدمة إلكترونية تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمكن المستخدم من الحصول على الشهادة الإلكترونية بالإضافة إلى كود الشهادة، ويمكنك الحصول عليها على النحو التالي

قم بتسجيل الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي.

اختيار الشهادة.

اختر نوع الشهادة.

انقر فوق (الإصدار).

تطبيق المؤسسة العامة للتقاعد

أصدرت المؤسسة العامة للتقاعد تطبيقًا إلكترونيًا يتيح للمتقاعدين والمستحقين والوكلاء والمشتركين تنفيذ العديد من الخدمات الإلكترونية، وعرض أخبار المؤسسة وأنشطتها وإصداراتها، والتواصل معها بكل سهولة. يمكنك تحميل التطبيق كالتالي

أجهزة Android يمكنك تنزيل تطبيق الهيئة العامة للتقاعد على أجهزة Android.

أجهزة iPhone يمكن لمستخدمي iPhone أيضًا تنزيل تطبيق “”.

التواصل مع المؤسسة العامة للتقاعد

توفر المؤسسة العامة للتقاعد إمكانية التواصل معها في حال وجود استفسارات أو شكاوى من خلال قنوات الاتصال المختلفة التالية

رقم الهاتف المجاني يمكنك الاتصال على الأرقام المجانية التالية 920014000 أو 8001248889.

تويتر يمكنكم التواصل مع خدمة الدعم الفني من خلال خدمة رسائل تويتر ““.

Instagram يمكنك أيضًا التواصل على موقع التواصل الاجتماعي “Instagram”.

يوتيوب يمكنكم مشاهدة كل ما هو جديد من خلال قناة المؤسسة على اليوتيوب ““.

رابط للمؤسسة العامة للتقاعد pension.gov.sa

أصدرت المؤسسة العامة للتقاعد رابطًا إلكترونيًا تتوافر من خلاله العديد من الخدمات الإلكترونية، لصالح العديد من المتقاعدين في المملكة العربية السعودية، حيث يمكنك الحصول على جميع الخدمات بطريقة سهلة ومريحة من خلال الدخول إلى المؤسسة العامة للتقاعد “” .

الاستعلام عن راتب التقاعد بالسجل المدني في السعودية 1444 ، تهتم المملكة العربية السعودية بتوفير العيشة الكريمة للمواطنين السعودين ، مما يدفع بها بتقديم الخدمات والتي لها دور كبير في توفير الراحة والوقت والجهد على المواطنين ، و المؤسسة العامة للتقاعد تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي .