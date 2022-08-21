الاستعلام عن رسوم مكتب العمل، يبحث الكثير من المواطنين المقيمين في السعودية عن كيفية الاستعلام عن رسوم مكتب العمل للقيام بتجديد رخصة العمل ، كما ويعد مكتب العمل من المكاتب التابعة لوزارة الموارد البشرية والذي يقوم بتوفير العديد من الوظائف للمواطنين مع ضمان حقوق العمال، ويمكن الاستعلام عن رسوم مكتب العمل من خلال موقع وزارة العمل.

التشاور حول معدلات مكتب العمل

لتتمكن من الرجوع إلى رسوم مكتب التوظيف باتباع بعض الخطوات المفصلة أدناه

انتقل مباشرة إلى الرَابِطْ الرسمي لوزارة العمل السَعُودِيْة.

حدد خانة الاختيار بوابة الخدمات الإلكترونية، ثم انقر فوق الاستعلام.

انقر فوق بدء خدمة الاستعلام، ثم اختر خدمة تصريح العمل.

استشارة أسعار مكتب العمل برقم الإقامة

من أجل الاطلاع على أسعار مكتب العمل يمكنك القيام بذلك باتباع الخطوات التالية من خلال رقم الإقامة

انتقل إلى وزارة العمل السَعُودِيْة ثم اختر الخدمات.

بعد ذلك، اضغط على الاستعلام، ثم اختر خدمة تصريح العمل.

اختر بحث، ثم أدخل رقم الإقامة وجميع البيانات المطلوبة.

انقر فوق بحث وشاهد جميع تفاصيل الدفع.

دفع رسوم تصريح العمل

يتساءل الكثير من الناس فِيْ جميع أنحاء المملكة العربية السَعُودِيْة عن كيفِيْة دفع رسوم تصريح العمل باتباع ما يلي

انتقل مباشرة إلى رَابِطْ موقع الرَاجحّيْ الرسمي.

انقر فوق تسجيل الدخول، ثم اختر المدفوعات، ثم اختر فاتورة الدفع.

اختر العرض ثم انقر فوق إضافة فاتورة جديدة.

اختر وزارة الموارد البشرية، ثم اكتب رقم الدفع، ثم اضغط تأكيد.

أدخل جميع البيانات فِيْ الحقول المتاحة لها.

انقر فوق دفع الفواتير، ثم انقر فوق دفع الرسوم.

كيفِيْة الاتصال بمكتب العمل

هناك عدة طرق للتواصل مع مكتب العمل أوضحتها وزارة العمل السَعُودِيْة وهِيْ

يمكنك الاتصال على الرقم الموحد للوزارة 19911 حتى يتم حَلْ جميع استفساراتك واستفساراتك.

يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للموظف وهُو [email protected]

يمكنك التواصل عبر الرَابِطْ الرسمي للوزارة عبر منصة تويتر الرسمية للاطلاع على أي أمر يتعلق بذلك.

أتاحت وزارة العمل بوابة الالكترونية خدماتية تتيح لكافة المواطنين الاستعلام عن رسوم مكتب العمل،وذلك من خلال إدخال الرقم الإقامة الخاصة بالوافدين، ويجب تسديد الرسول قبل أربعة عشر يوم من اصدار رقم السداد.