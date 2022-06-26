الاستعلام عن رصيد المدفوعات عبر منصة ابشر

تعتبر طريقة البحث عن ميزان المدفوعات من خلال منصة أبشر من أهم الخدمات عبر الإنترنت، حيث توفر منصة أبشر الإلكترونية الوصول إلى العديد من الخدمات عبر الإنترنت، ولعل أهمها خدمة من نواحٍ عديدة من خلال الحكومة الإلكترونية. منصة العام 2022 م، ومن خلالها سنتفحص.

سؤال حول ميزان المدفوعات عبر منصة أبشر

تتيح وزارة الداخلية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة فرصة طلب ميزان المدفوعات من خلال المنصة الحكومية أبشر التابعة لوزارة الداخلية لكل من المواطنين والمقيمين فِيْ إقليم المملكة العربية السَعُودِيْة، حتى يتمكنوا بعد ذلك أيضًا من استرداد رصيدهم. ديون أونلاين من خلال خدمات الدفع والتخلص من أي معلومات مطبوعة تهدف وزارة الداخلية إلى تسهِيْل كافة المعاملات الحكومية لجميع الأفراد وتقليل الوقت والجهد عليهم ولعائلاتهم، وتحقيق رؤية المملكة 2030 توفر الوزارة إمكانية التحقيق بأكثر من طريقة وهِيْ مذكورة أدناه

كيفِيْة طلب ميزان المدفوعات على جوازات السفر برقم الهُوية

يمكن لجميع الأفراد طلب ميزان المدفوعات باستخدام رقم الهُوية على النحو التالي

قم بالوصول إلى صفحة طلب رصيد الدفع.

اضغط على زر الخدمة الأخضر.

سيتم نقلك إلى منصة أبشر.

تسجيل الدخول إلى حساب الاستعلام الفردي.

اذهب إلى خدماتي.

انقر فوق أسئلة الخدمة العامة.

انقر فوق ميزان المدفوعات.

أدخل رقم الهُوية.

أدخل رمز التحقق المرئي.

انقر فوق عرض.

سيتم عرض جميع تفاصيل رصيد الدفع.

كيفِيْة طلب ميزان المدفوعات على جوازات السفر برقم الحدود

فِيْما يلي خطوات السؤال عن المدفوعات الحكومية على منصة أبشر

بدخول الموقع الرسمي لوزارة الداخلية “”.

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

حدد “أسئلة إلكترونية”.

عن طريق اختيار رمز “استطلاع عام حول ميزان المدفوعات”.

اكتب رقم النهاية.

اكتب الكود البصري.

انقر فوق “عرض”.

سيتم عرض جميع تفاصيل رصيد الدفع.

كيف تسأل عن ميزان المدفوعات المتبقي فِيْ جوازات السفر برقم الإقامة

تتيح لك منصة أبشر الاطلاع على ميزان المدفوعات برقم الإقامة كَمْا يلي

مدخل بوابة أبشر.

تسجيل الدخول.

اذهب إلى خدماتي.

انقر على الأسئلة المتعلقة بالخدمات العامة.

انقر فوق ميزان المدفوعات.

أدخل رقم الإقامة.

أدخل رمز التحقق المرئي.

انقر فوق العرض.

طلب استرداد جوازات السفر

يمكن لجميع الأفراد استرداد المدفوعات الحكومية من خلال البنوك المتاحة لهذه الخدمة، بما فِيْ ذلك (مصرف الراجحي، البنك الوطني السعودي، بنك الرياض، بنك البلاد، بنك البلاد، مصرف الإنماء، بنك الجزيرة، البنك السعودي للاستثمار، البنك الأول، البنك السعودي الفرنسي وسامبا)، ويتم الاسترداد باتباع الخطوات التالية

تحميل التطبيق الإلكتروني لبنك المستفِيْد. اذهب إلى ماكينة الصراف الآلي للبنك.

انتقل إلى خدمة الدفع الحكومية.

انقر فوق المدفوعات العامة، ثم انقر فوق استرداد ATM.

إعادة رسوم الجوازات عن طريق وزارة المالية

من جهتها، توفر وزارة المالية إمكانية استرداد رسوم مدفوعات جوازات السفر، عبر قنوات الاتصال التي توفرها الوزارة

شبكة تويتر إنها “” والاتصال بخدمة العملاء من خلال خدمة الرسائل وطلب استرداد مبلغ جواز السفر.

نموذج الاتصال يجب إكَمْال نموذج الاتصال لاسترداد ميزان المدفوعات “”.

الرقم الفردي اتصل بالرقم الفردي 19990 واطلب استرداد رسوم جواز السفر من الموظف المسؤول.

البريد الإلكتروني [email protected]، حيث ستكون الإجابة عبر البريد الإلكتروني لتأكيد الطلب.

أسباب رد المدفوعات الإلكترونية

الأسباب التي تدفع الناس لاسترداد المدفوعات الحكومية هِيْ التالية

عند إلغاء الخدمة.

عندما لا يسمح بالدفع.

إذا تم تحصيل المبلغ دون علم العميل.

عندما يتم دفع الخدمة أكثر من مرة.

إذا لم يتلق الأفراد الخدمة التي دفعوا مقابلها.

كَمْ من الوقت يستغرق إعادة رسوم جواز السفر

أفادت وزارة المالية السَعُودِيْة أن فترة إعادة رسوم جواز السفر هِيْ 72 ساعة من تاريخ تقديم طلب الاسترداد، والتي بموجبها يمكن للعملاء استرداد قيمة المدفوعات من خلال حساباتهم المصرفِيْة بشكل تلقائي ويمكن للمستخدمين مراقبة حساباتهم المصرفِيْة إلى ضمان الإيداع اللاحق للقروض المالية. وتجدر الإشارة إلى أنه من الممكن تمديد هذه الفترة فِيْ حالة وجود أي مشاكل فنية وفنية.

كيفِيْة الاتصال بإدارة الجوازات

توفر الإدارة العامة للجوازات عددًا من قنوات الاتصال المختلفة للتواصل المباشر مع المواطنين والمقيمين، ومن أبرز هذه الطرق ما يلي

بريد الكتروني [email protected]

الرقم القياسي 992.

شبكة تويتر “”.

ربط بمعلومات ميزان المدفوعات من خلال منصة أبشر

يمكنك الدخول على بوابة وزارة الداخلية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة أبشر للتعرف على ميزان مدفوعات الدولة وتلقي العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين داخل المملكة والرَابِطْ إلى منصة أبشر مباشرة.

أخيرًا أوضحنا كيفِيْة طلب ميزان المدفوعات من خلال منصة أبشر، كَمْا ذكرنا كيفِيْة طلب استرداد من جوازات السفر وتحدثنا عن كيفِيْة إعادة رسوم الجوازات من خلال وزارة المالية، وتحدثنا عن الأسباب. لاستعادة مدفوعات الإلكترونيات.