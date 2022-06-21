الاستعلام عن صدور تأشيرة السعودية برقم الجواز عبر منصة التأشيرات visa.mofa.gov.sa

الاستفسار عن إصدار تأشيرة سعودية برقم جواز السفر ، وهي من أكثر الكلمات البحثية انتشاراً في الآونة الأخيرة ، تزامناً مع اقتراب موسم الحج ، لذلك يهتم الكثيرون بمعرفة كيفية الاستعلام عن التأشيرات إلى المملكة العربية السعودية إلكترونياً دون الحاجة إلى ذلك. بالذهاب إلى مقر السفارة حيث تسعى الحكومة السعودية لتوفير الراحة للمواطنين.

الاستعلام عن اصدار تأشيرة سعودية برقم جواز السفر

قدمت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية العديد من التسهيلات للاستعلام عن التأشيرة إلكترونيًا من خلال رقم جواز السفر ، مما يوفر الوقت والجهد باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة التأشيرة الإلكترونية من خلال. موقع الكتروني منصة التأشيرات.

تظهر مجموعة من الخيارات ، ويتم تحديد طلب إدخال.

اكتب رقم الطلب في الحقل المخصص.

أدخل رقم جواز السفر بشكل صحيح.

سجل بدقة رمز التحقق المرئي في المكان المخصص له.

أخيرًا ، اضغط على زر الاستعلام وستظهر على الشاشة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

الاستعلام عن اصدار شهادة صحية

أتاحت وزارة الخارجية الاستعلام عن البطاقة الصحية إلكترونياً باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى خدمة إصدار الشهادة الصحية للتأشيرة الإلكترونية من خلال موقع إنجاز

تسجيل كافة البيانات المطلوبة في المكان المخصص لها ، سواء كان رقم الطلب ، وكتابة رقم جواز السفر بدقة.

أدخل رمز التحقق المرئي بشكل صحيح.

لإكمال العملية بنجاح ، يجب النقر فوق خيار البحث وستظهر جميع البيانات المطلوبة.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة سعودية برقم الطلب

لتسهيل الأمر على المواطنين ، أتاحت المملكة العربية السعودية الاستعلام عن التأشيرة برقم الطلب باتباع ما يلي:

تسجيل الدخول إلى منصة انجاز للأفراد.

يتم تحديد الاستعلام من خلال رقم الطلب.

اكتب رقم الطلب مع رقم جواز السفر في الحقل المخصص.

أدخل رمز التحقق المرئي الظاهر على الشاشة بدقة كبيرة.

بعد ذلك انتقل على أيقونة الاستعلام.

في نهاية المقال للاستعلام عن إصدار تأشيرة سعودية برقم جواز السفر ، تم توضيح طريقة الاستعلام عن تأشيرة المملكة السعودية إلكترونيًا برقم جواز السفر ورقم الطلب ، مع عرض طريقة الاستعلام عن بطاقة صحية.